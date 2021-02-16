Вопрос о возобновлении работы салонов красоты правительство рассмотрит в четверг

Предложение Министерства экономики о возобновлении работы парикмахерских и других заведений сферы красоты правительство планирует рассмотреть в четверг, 18 февраля.

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Минэкономики во вторник, 16 февраля, внесло для обсуждения на заседании правительства и Совета по кризисному управления предложение, позволяющее с 22 февраля возобновить услуги отдельных парикмахерских и других представителей сферы красоты.

Однако, заседание затянулось и премьер-министр Кришьянис Кариньш принял решение отложить рассмотрение этого вопроса до следующего заседания правительства. По словам Кариньша, часть представителей индустрии красоты работает подпольно, и "их нужно оттуда вытягивать".

Как сообщалось, Министерство предлагает, чтобы с 22 февраля могли возобновить работу представители сферы красоты, деятельность которых несет низкий или средне-низкий риск с точки зрения эпидемиологической безопасности.

С 22 февраля работу смогут возобновить парикмахерские, салоны маникюра и педикюра, плавательные бассейны, солярии, массажные салоны (кроме массажа лица), бани, салоны пирсинга и татуировок, наращивание ресниц, уход за ресницами и бровями.

С 8 марта смогут возобновить работу косметологи и специалисты по микропигментации.

Всем представителя сферы красоты придется соблюдать ряд требований: регистрация в Инспекции здоровья, обслуживание клиентов только по предварительной регистрации, интервал между клиентами - не менее 20 минут, в один день одному клиенту разрешается предоставить только одну услугу, клиент и специалист должны оставаться в лицевой маске, специалист должен бесконтактным способом измерить температуру тела клиента.

Отдельные требования коснутся помещения для оказания услуг красоты. Площадь на одного клиента должна быть не менее 25 кв. метров. Если площадь помещения меньше 25 кв. метров, то в нем во время процедуры может находиться только один клиент. Все салоны должны быть обеспечены средствами для дезинфекции.

За соблюдением правил в парикмахерских и других заведениях сферы красоты будут в выборочном порядке следить Инспекция здоровья, Центр защиты прав потребителей и полиция.

При обнаружении повторных нарушений салон может получить предупреждение или штраф до 5000 евро.