Восемь лучших выпусков подкаста "Отчаянный оптимист": новогодняя подборка

В 2022-м мы запустили подкаст "Отчаянный оптимист" — о том, как сделать лимонад из всех лимонов, которые подкидывает жизнь. Ольга Петрова и ее гости успели поговорить об экономии на бензине и уловках супермаркетов, о зимовке в теплых краях и ставках по кредитам, о наших за границей и о том, как копить, когда не хватает до зарплаты.

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Сейчас команда "Оптимиста" ушла на каникулы, но это не повод не послушать один из самых популярных выпусков прошлых сезонов (и лучше не один, а все восемь!) В общем, мы собрали для вас новогоднюю подборку. А все выпуски можно послушать в Spotify, Apple Podcasts и YouTube. Подписывайтесь — мы скоро вернемся с новыми эпизодами!

С 1 декабря в Эстонии запрещено ездить на всесезонной резине M+S. В Латвии планируют сделать так же. А еще хотят обязать "переобуваться" раньше, точнее по погоде. Похожие правила действуют, например, в Германии. Но как они приживутся в Латвии, учитывая покупательскую способность местного населения и тот факт, что жители экономят на всем, в том числе на содержании автомобиля, выбирая резину подешевле и "переобуваясь" в последний момент? Что показывают зимние рейды CSDD и Госполиции и как наказывают нарушителей?

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Вы когда-нибудь задумывались, почему на входе в магазин стоят именно цветы? Почему рядом с мясом как бы невзначай предложены соусы? Почему в магазинах нет окон и часов, продуктовая тележка порой гремит, а ценники на акционные товары — желтого цвета? Торговые сети активно используют психологические "трюки", которые мотивируют покупать больше. В этом выпуске подкаста "Отчаянный оптимист" разбираемся, как устроены магазины и почему мы оставляем там так много денег.

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Эксперты осторожно дают прогнозы о развитии экономики, но все чаще можно слышать: если жители Латвии перестанут справляться со счетами, они вновь начнут уезжать. А как сейчас живется тем, кто уже уехал? Они тоже с ужасом ждут счетов за отопление? Реже ходят в магазин и экономят бензин? Или легко справляются с кризисом и живут привычной жизнью?

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В июле Европейский центральный банк впервые за много лет повысил базовую процентную ставку. 8 сентября она выросла снова. Это плохие новости для тех, у кого есть ипотека: у них увеличится ежемесячный платеж. А вот насколько — пока не очень понятно. И что теперь делать? Менять плавающую ставку на фиксированную? Искать вторую работу? Или самое время продавать недвижимость?

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Если у вас в семье две машины, вы точно уже думали о том, чтобы одну продать. Цены на подержанные машины выросли (иногда — на треть!), так что сейчас самое время. Или нет? Есть ли спрос? А что если вам как раз нужно поменять машину? Ждать, пока пузырь лопнет, и цены начнут снижаться? Что вообще происходит на рынке подержанных автомобилей?

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Уже прозвучало, что ноябрь может стать шоковым моментом — жители получат первые счета за отопление по новым тарифам. А если провести осень и зиму под пальмой у океана? Можно ли сэкономить на счетах за коммунальные услуги, если отправиться зимовать в теплые страны? Две реальных истории — два совершенно разных опыта.

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В Латвии примерно 300 тысяч должников. Cюда входят не только клиенты банков и фирм, выдающих "быстрые кредиты", но и те, кто имеет налоговые задолженности перед VID, не оплатил вовремя коммунальные счета Rīgas namu pārvaldnieks, "забыл" рассчитаться за топливо, задолжал почте или больнице. На сколько можно просрочить платеж без последствий? Как долго хранится информация о должнике?

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Добро пожаловать в 2022-й год, когда бензин по два евро — новая норма, "дизель" доживает последние годы, электромобиль уже не экзотика, а вариант, над которым стоит подумать. Как приспособиться к этой новой реальности? Менять привычки? Продавать машину? Или ни за что не пересаживаться на общественный транспорт и велосипед?

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