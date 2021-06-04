Восемь железнодорожных станций в окрестностях Риги переоборудуют в пункты мобильности

На восьми железнодорожных станциях в Риге и Рижском районе появится возможность с легкостью пересесть на другой вид транспорта и ехать на нем дальше. Станции будут переоборудованы под пункты мобильности, сообщила порталу Delfi советница министра сообщения Талиса Линкайтса по вопросам коммуникации Байба Абелниеце.

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Пункты мобильности появятся в Болдерае, Шкиротаве, Земитаны, Саркандаугаве, Даудери, Зиемельблазме, Царникаве и Саулкрасты. Их появление профинансирует Фонд оздоровления ЕС.

Планируется, что появление пунктов мобильности уменьшит пробки и время, которое нужно проводить в пути из центра Риги в Болдерай или в сторону Царникавы, Саулкрасты, Огре и Екабпилса.

Возле пунктов мобильности будет также стоянка для велосипедов, чтобы можно было доехать до станции на велосипеде и дальше ехать на электричке. Пункты в Зиемельблазме, Даудери и Саркандаугаве будут встроены в существующую велоструктуру. К станции "Земитани" будет подходить новая линия метробуса. Пункт в Шкиротаве будет связан с продлением трамвайной линии, вместе с которой построят и велоинфраструктуру.