Воскресные митинги в Беларуси: архив текстовой трансляции

В воскресенье, 16 августа, в Беларуси продолжаются акции мирного протеста, в рамках которых жители страны требуют пересмотра результатов выборов президента, а также выражают недовольство крайне жесткими действиями силовиков, пытающихся рассеять и запугать протестующих. Delfi обобщает последние новости в текстовой трансляции.

ПРОТЕСТЫ В БЕЛАРУСИ: 16 АВГУСТА

Один из распространённых вопросов, которые задают те, кто ищет в белорусских митингов иностранное вмешательство (и особенно польское) - это "откуда они взяли столько флагов, где купили". Как пишет российское государственное новостное агентство ТАСС, в магазинах сейчас не осталось красной и белой ткани."Мы просто покрасили простыни", - показал один из участников протеста. "Мы сшили из старых тряпок, потому что сейчас в универмагах ни красной, ни белой ткани нет", - сказала другая собеседница агентства.Бело-красно-белый флаг был официальным флагом Белорусской Народной Республики (1918-1919), он же стал государственным флагом на несколько лет после распада Советского Союза. Сейчас оппозиция использует его на своих акциях протеста.

Экс-премьер Беларуси Сергей Румас (занимал пост до 3 июня 2020 года) открыто поддержал протестующих в своём инстаграме, сопроводив текст хэштегом #жывебеларусь. Как отмечает Nexta, это ОЧЕНЬ серьёзный демарш, который может отражать реальные настроения в верхушках белорусского режима.

В некоторых городах, например, в Бресте, протесты продолжаются. Брестчанам удалось добиться освобождения задержанных на мирных акциях протеста. Людей начали выпускать.

Петербургское городское издание "Фонтанка" сообщило о колонне военных "Уралов" без номеров, которые ехали в сторону белорусской границы. Напомним, ранее сообщалось о том, что Лукашенко созвонился с Путиным. «С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности», — отметили в пресс-службе президента России.Впрочем, нужно отметить, что "Фонтанке" в пресс-службе Западного военного округа сказали, что эти машины не стоят на вооружении войск сил Западного военного округа.

К забастовкам на предприятиях присоединились коллективы «Беларуськалия» и «Нафтана».

Сразу несколько изданий сообщают, что людей, которые расходяися с митинга в Минске, задерживают в разных частях Минска.

Бывший белорусский силовик, ещё в июле уволившийся по идейным соображениям, дал интервью "Медузе". Он пытается переубедить своих бывших коллег, которые уверены, что протестующим дают за участие в протестах по 20 долларов. По белорусским меркам это немало: зарплата самого героя материала, жившего в небольшом городе, была около 270 долларов в месяц.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал протестующих твитом. https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1295003386195193856?ref_src=twsrc%5Etfw

Испанский архитектор Давид Мансо проанализировал фото сегодняшних митингов в Минске с помощью программы Autocad, пишет "Би-би-си".Он разделил место, занятое протестующими,по плотности людей: 2 человека, 1 человек и 0,25 человека на квадратный метр. В итоге у него получилось, что акция у стелы “Минск - город-герой” собрала 127,3 тысяч человек. А митинг за Александра Лукашенко на площади Независимости собрал 12,7 тысячи человек.Мансо интересуется протестами по семейным причинам: его жена родом из Беларуси.

Протестующие в Минске пошли свободно гулять по городу с шариками, некоторые устраивают пикники на газонах, волонтеры убирают мусор. Очевидцы говорят об атмосфере праздника. Отовсюду слышится песня "Перемен" группы "Кино" - песня, ставшая неофициальным гимном протеста.

Фотография протестующего рыцаря в доспехах облетела соцсети, и мы не можем ею не поделиться. https://twitter.com/belteanews/status/1295042651016900612?ref_src=twsrc%5Etfw

Вечером 16 августа из изолятора в Минске отпустили звукорежиссеров Владислава Соколовского и Кирилла Галанова. Ранее их арестовали за то, что они включили песню группы “Кино” под названием “Перемен” на семейном фестивале в Минске. Этот фестиваль устроили специально, чтобы сорвать запланированный митинг кандидата Светланы Тихановской, но ее сторонники все равно пришли туда. Диджеи рассказали собравшимся, что они сторонники перемен, но их заставили работать на государственном мероприятии, потому что они сотрудники Дворца детей и молодежи.

Часть протестующих после акций отправилась к СИЗО, сообщает "Би-би-си".Так, в Минске, как передает "Sputnik Беларусь" люди собрались у СИЗО №1, где находится под арестом блогер Сергей Тихановский - муж Светланы Тихановской.В Бресте протестующие дошли до СИЗО №7. Его начальник Михали Вашкевич в итоге согласился пустить пятырех оппозиционеров внутрь для проверки условий содержания, передает TUT.BY.

Tut.by сообщает, что протестующие постепенно начинаю расходиться с Площади Независимости в Минске. Там было вот так.

Тот самый памятник Ленину.

В Гомеле на площади Ленина сегодня сняли с флагштока официальный флаг Беларуси и повесили бело-красно-белый флаг.

Протест в Минске сейчас проходит не только на площади Независимости, но и у здания КГБ на проспекте Независимости. Постамент памятника Ленину на площади облепили плакаты с надписями "Тихановская президент", "Мы хотим страну для жизни", "Хватит нам врать! Лукашенко, уходи!", "Народ отказался, собирай портфель", "Снимите черные маски" и д.р.

В Минске люди со стороны Октябрьской площади продолжают идти к Дому правительства. Они скандируют: «Нас 97%!». Жильцы ближайших домов, у которых окна выходят на проспект Независимости, вывешивают бело-красно-белые флаги.

Проспект Независимости в Минске перекрыт от пл. Победы, по оценкам корреспондента Tut.by, десятки тысяч людей идут в сторону Дома правительства.

Вечером в Минске отпустили из изолятора звукорежиссеров, включивших песню «Перемен» Виктора Цоя на митинге у кинотеатра «Киев» 6 августа. Владиславу Соколовскому и Кириллу Галанову дали тогда по десять суток.

В Бресте к протестующим вышел мэр вместе с прокурором, начальником Управления внутренних дел и главой Управления следственного комитета города. Толпа принялась скандировать "Убийцы" и "Не простим".

Как сообщает Tut.by, на площади Независимости не убрали заграждение, которое было установлено к митингу в поддержку Александра Лукашенко, он проходил сегодня днем. Силовики здесь если и есть, то их сложно рассмотреть из-за большего числа собравшихся. Площадь почти заполнена.

В Витебске колонна протестующих двинулась к следственному изолятору, сообщает "Би-би-си".

Протестующие в Минске пришли на Площадь Независимости.

В Москве у белорусского посольства собрался митинг в поддержку белорусов.https://twitter.com/seriozha_s/status/1295010388258500608?ref_src=twsrc%5Etfw

Сейчас в большинстве городов протесты заканчиваются, и люди убирают за собой мусор. И никаких сожжённых шин и разбитых витрин.

Складывается впечатление, что в каждом городе вышло протестовать около 10% населения.

Свислочь - городок площадью 4,25 квадратных километра. Это половина рижского микрорайона Иманта. А живет в нем семь тысяч человек (в Иманте, по данным Википедии, 47 000).

Импровизированный митинг в минском метро.

В Гродно на митинге был организован открытый микрофон. Могли выступить все желающие. Но не все успели.

Протестующие постепенно расходятся с митинга у стелы "Минск - город-герой" и начинают двигаться в сторону Площади Независимости, где несколько часов назад был митинг за Лукашенко.

Епископ белорусской православной церкви - силовикам: Остановитесь!Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий (Кищенко) обратился к верующим с довольно эмоциональной речью. Видео его речи в соборе в Гродно опубликовал Телеграм-канал NEXTA. Текст цитируется по "Би-би-си":“Политики всех стран всегда будут стараться подмять под себя церковь, чтобы церковь отвечала на запросы власть имущих во все времена и во всех странах. А церковь должна быть независимым голосом христианских людей.Мы не говорим, какая там политика, какой политик, какая власть [должна быть]. Мы говорим, что совершается беззаконие. Наши людей превратились в зверей и терзают своих же братьев. К нам, священникам приходят, рассказывают со слезами на глазах: "Что с моей дочкой делают?"К нам приходят и рассказывают пожилые люди. На лавочке сидели, а их избили, унизили. Они жизни отдавали за наше отечество. И множество таких примеров.Поэтому в этом послании мы говорим: остановитесь! Вы поступаете не по Евангелию. Вы подняли руку на Христа, и вам не будет прощения. И дело ваше никогда не выстоит".Ранее Синод Белорусской православной церкви обратился ко всем белорусам с призывом "остановить противоборство".

Митинги проходят и в Шклове. Этот город Лукашенко считает своей малой родиной. Он жил и работал здесь в 1978-1990 годах.

Белорусы упражняются в креативности плакатов.

Мария Колесникова заявила, что объединенный штаб намерен подавать жалобу в Конституционный суд на неконституционные действия властей. Она обратилась к чиновникам, силовикам и судьям:"Ребята, это последний шанс. Становитесь на сторону добра и народа. Нас большинство. Мы - сила".

Толпы в Минске кажутся действительно бесконечными.

По подсчётам Telegram-канала "Беларусь головного мозга", в Гродно митингует 40 тысяч человек - при населении 369 тысяч.

По подсчётам оппозиционного издания Tut.by, поддержать Лукашенко пришло около 15 тысяч человек. Максимум же на Площади Независимости может поместиться 31 тысяча, что меньше заявленных МВД 65 тысяч. На оппозиционном митинге по кадрам с высоты издание насчитала больше 200 тысяч.

Официальный представитель Тихановской Мария Колесникова озвучила у стелы требования белорусов к власти: "Бывший президент должен подать в отставку. Он утопил страну в насилии". Также она заявила, что Лукашенко — угроза для независимости страны.

Telegram-канал Nexta (кстати, читайте на Delfi интервью с его создателем!) объявил, то в 17:00 протестующие в Минске пройдут маршем по проспекту Победителей, а затем повернут к площади Независимости. Лозунги предлагается скандировать максимально громко, чтобы услышали политзаключенные. С завтрашнего дня объявляется общенациональная забастовка.

На перекрестке Машерова и Победителей в Минске, где собираются протестующие, перестали работать светофоры, ГАИ нет, и люди и автомобилисты сами регулируют движение. Люди дают несколько минут проехать машинам, а потом идут сами.

РИА Новости: минобороны Белоруссии объявило о военных учениях, они пройдут с 17 по 20 августа у литовской границы. На митинге сегодня Лукашенко говорил, что именно там "лязгают гусеницы НАТО".Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал это заявление Лукашенко. “Недавнее заявление бывшего президента Беларуси об увеличении концентрации военных сил НАТО на границе с Беларусью - это ложь, - написал Линкявичюс. - Похоже, он отчаянно пытается обосновать просьбу о помощи к России и полностью разрушить независимость страны. Плачевно".https://twitter.com/LinkeviciusL/status/1294977129504014336?ref_src=twsrc%5Etfw

МВД Беларуси сообщает, что в акции в поддержку Лукашенко приняли участие 65 тысяч человек.

На площади возле стелы закончилось место, люди стоят на прилегающих улицах.

Медики, юристы, психологи и многие другие оказывают безвозмездную помощь пострадавшим. Сегодня присоединились салоны красоты."Наш салон абсолютно БЕЗВОЗМЕЗДНО поможет вам навести порядок на ваших головках, с вашими волосиками и ноготками, придти в себя от ужасов режима и жестокости со стороны силовиков, с которыми Вы столкнулись! Недопустимо, что бы после уроков жестокого ХХ века, на улицах Минска лежали клочья волос наших белорусок", - пишет салон L'Atelier De L'Image. View this post on Instagram 😢 Дорогие наши, Самые Лучшие, Самые Красивые девушки Беларуси, Все, кто пострадал в мирных акциях на улицах или местах заключения! Наш салон абсолютно БЕЗВОЗМЕЗДНО поможет вам навести порядок на ваших головках, с вашими волосиками и ноготками, придти в себя от ужасов режима и жестокости со стороны силовиков, с которыми Вы столкнулись! Недопустимо, что бы после уроков жестокого ХХ века, на улицах Минска лежали клочья волос наших белорусок 😢! ждём вас, звоните : +375296484849 #жывебеларусь #вместесевой #разамзевай #верамможампераможам #минск #беларусь #minsk #belarus #пятчерныевыходные A post shared by Салон Красоты (@latelier_de_limage_new) on Aug 14, 2020 at 2:22am PDT

Среди митингующих стоят люди в тельняшках и беретах и держат транспарант "ВДВ на народ". Их видно, например, на этом видео.

Центр Минска сейчас.

Гродненские священники всех конфессий из всех храмов прошлись по центру Гродно, сообщает Sputnik.by. Вместе с прихожанами они шли по центру города с молитвой за мир в Беларуси. У постамента на месте Фары Витовта собравшиеся исполнили гимн "Магутны Божа".

Сообщают, что в Минске возле стелы "Минск - город-герой" пропал интернет.

Бобруйск, город с населением 218 тысяч человек.

Гродно, город с населением 368 тысяч. Для сравнения, в Таллине живёт 426 тысяч человек.

Tut.by насчитал возле стелы "Минск - город-герой" 60 тысяч человек. Люди продолжают подтягиваться.

Глава МВД Беларуси Юрий Караев считает, что участникам акций протеста платят. — мужчинам 30 белорусских рублей (примерно 12 долларов США), женщинам — 60 (24 доллара США)."Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием", — отметил он.

Краткое обобщение речи Лукашенко от "Би-би-си":- Заметил, что не любит митинги, но выступал полчаса- Поблагодарил минчан за то, что они его, провинциала, уже четверть века терпят.- Извинился перед людьми за то, что выдернул их на митинг в разгар уборки хлеба.- Вспоминал, как в девяностые "уничтожили Богом данную империю", а люди просили "кусок хлеба и 20 долларов зарплаты".- Пугал войсками НАТО, которые "лязгают гусеницами" у границ Беларуси.- Предупреждал, что новые выборы навяжут власть солдат НАТО "чернокожих, желторотых и белобрысых".- Заверил, что не он породил жестокость на улицах, но зато минские банды в девяностых победил именно он.- Сравнил оппозицию с крысами, которыми управляют кукловоды.- Оценил численность митинга в 50 тысяч человек.- Сказал, что стоит перед собравшимися на коленях, но на колени так и не встал.

Город Жлобин, население 76 000 человек (чуть больше, чем в Лиепае).

Шествие сторонников Лукашенко по Минску. "Беларусь не отдадим!"

Барановичи, город Брестской области, население 175 000 человек (два Даугавпилса).

Российский Telegram-канал Baza опубликовал фотографии с двух митингов, наглядно это демонстрирующие.

Но с количеством протестующих не сравнить.

Судя по этой фотографии, сторонников у Лукашенко (они собрались на Площади Независимости) всё же больше, чем две тысячи.

Ученые присоединились к протестам.

Немига - это одна из станций метро в Минске.

Возле стелы "Минск - город-герой", где собирается оппозиция.

Провластный новостной портал "Белта" сообщает, что на митинге в поддержку Лукашенко собралось 50 тысяч человек. Оппозиционные СМИ говорят о двух тысячах.

"Огромное спасибо, что показали: вы хозяева этой страны и этой столицы. Они долго будут это помнить. Большое вам спасибо! Я стою впервые в жизни перед вами на коленях. Вы это заслужили!" - Лукашенко заканчивает свою речь.На колени, в прочем, он так и не встал: поклонился в пол и сошел с трибуны под крики "Спасибо!" Речь президента длилась полчаса.

Тем временем Лукашенко сравнил протестующих с крысами."Спокойной жизни они нам не дадут, даже если они утихомирятся сейчас, они выползут как крысы из нор. Ими управляют чужие люди. Они видят западные границы нашей Беларуси, здесь под Минском, как в 1939, а не под Брестом. Мы встанем все Брестской крепость, страну не отдадим!" - заверил Лукашенко."Загубите не Лукашенко, загубите первого президента - это будет начало вашего конца - вы будете стоять на коленях, как в Украине и других странах и молиться, неизвестно на кого"."Пойдем на выборы - погибнем, и этого хотят там заграницей!"(цитируется по Би-би-си).

В метро толкучка

Тем временем протестующие стекаются в центр Минска со всех сторон. Портал "Хартия 97" утверждает, что их около 150 тысяч. Некоторые районы идут к центру организованными шествиями.

Не забыл Лукашенко помянуть и Латвию, которая угрожает безопасности Беларуси."Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль", - говорит президент."Мы не должны стать отхожим местом для Европы, - кричит Лукашенко. "Нам не нужны заморские правительства, нам нужно свое. Нам предлагают новую власть, нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой".(цитируется по Би-би-си)

Лукашенко продолжает говорить речь (цитируется по Tut.by).— Я не хотел вас звать на эту площадь. У вас много дел. Вы собираете хлеб, готовите детей в школу.Я помню 90-е. Здесь стояли люди — рабочие — с кастрюлями и чайниками просили кушать. Я все это видел из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей.Я не сторонник площадей. Я не сторонник митингов. И это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на площадь.В ответ слышно: «Спасибо!»— На митингах площадях мы уничтожили то, что было нам дано Богом, — империю, без которой не решался ни один вопрос. Получили кровавый обрубок этой империи.… Вы просили зарплату в 20 долларов, вы просили не приватизировать заводы и фабрики, вы просили, не отнимать у крестьян землю, вы просили не вводить платную медицину, образование, вы просили вернуть честь солдатам и офицерам, которые боялись выходить на улицу, вы просил меня, совсем неопытного человека отвести народ от пропасти. Мы это сделали. Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников, построили молодое независимое государство.

В других городах люди тоже стягиваются на митинги.

Путин и Лукашенко провели ещё один телефонный разговор, сообщает РИА "Новости"."Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на Республику давления извне", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

К собравшимся на провластный митинг вышел сам Лукашенко. Его речь приводит "Би-би-си":"Спасибо вам, минчане, за то, что вы четверть века терпите меня - человека, приехавшего к вам из провинции!Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою страну, свою независимость, своих жен, сестер и детей.Я не хотел вас звать на эту площадь, у вас много дел дома, у вас много забот".

https://twitter.com/tutby/status/1294949706213330944?ref_src=twsrc%5Etfw

Тем временем в городах Беларуси люди начинаются собираться на митинги против Лукашенко.

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев обещает разобраться с каждым случаем насилия со стороны сотрудников милиции в отношении протестующих, проверки будут проводиться после стабилизации ситуации в стране, сообщает «БелТА». «По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет», – заявил глава МВД.

Что происходит сейчас на площади Независимости в Минске:

Как передает РИА Новости, Папа Римский Франциск призвал власти и оппозицию Белоруссии к диалогу и отказу от насилия.

https://twitter.com/tutby/status/1294941863884070912?ref_src=twsrc%5Etfw

Более двух тысяч человек собрались на площади Независимости в Минске, где проходит митинг в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Что говорят участники провластного митинга на площади Независимости 16 августа. — Вы видели фотографии избитых людей? — Я не хочу вам на это отвечать. — То есть вам все равно? Это же ваши соотечественники. — Я вижу, что у нас красивая, лучшая страна.

Бывший заместитель председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, генерал-майор в отставке Иван Юркин осудил насилие в отношении протестующих. Об этом он заявил агентству «Интерфакс». По его словам, насилие в отношении протестующих является неприемлемой формой прекращения протеста.

Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, не верит, что президент России Владимир Путин вмешается в ситуацию в соседней стране и в ответ на просьбу ее лидера Александра Лукашенко о помощи направит туда войска. Подобный поступок был бы "глупым шагом", заявила она в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 16 августа.

"[Митинг] сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс. На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря", — говорится в сообщении провластной общественной организация "Белая Русь".

РБК сообщает, что возле входов на площадь Независимости, где сейчас начнется "митинг солидарности" в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, дежурят саперы.

Лукашенко уже обиделся на Латвию. И Литву. И Польшу. И Украину:

https://twitter.com/tutby/status/1294903931349413888?ref_src=twsrc%5Etfw

На митинг в поддержку президента, который начнется уже меньше, чем через час, массово свозят людей. В СМИ и в оппозиционных телеграм-каналах много сообщений о колоннах автобусов, везущих бюджетников в Минск.

МВД Беларуси объявило в розыск основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило и экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало, а президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что Россия "при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси".

Уже через час на площади Независимости в Минске должен начаться митинг в поддержку Александра Лукашенко. Поступали сведения о том, что на него свозят из регионов бюджетников. Спустя еще два часа туда же, в сторону площади Независимости, двинется "Марш за свободу" с требованием ухода Лукашенко, освобождения политзаключенных и суда над силовиками за насилие и пытки.

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня поддержал участников протестов на родине. Лещеня признал, что для избиений и пыток задержанных — хотя они все равно его шокировали — были предпосылки.