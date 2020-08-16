Воскресные митинги в Беларуси: текстовая трансляция событий

В воскресенье, 16 августа, в Беларуси продолжаются акции мирного протеста, в рамках которых жители страны требуют пересмотра результатов выборов президента, а также выражают недовольство крайне жесткими действиями силовиков, пытающихся рассеять и запугать протестующих. Delfi обобщает последние новости в текстовой трансляции.

ПРОТЕСТЫ В БЕЛАРУСИ: 16 АВГУСТА

https://twitter.com/tutby/status/1294903931349413888?ref_src=twsrc%5Etfw

На митинг в поддержку президента, который начнется уже меньше, чем через час, массово свозят людей. В СМИ и в оппозиционных телеграм-каналах много сообщений о колоннах автобусов, везущих бюджетников в Минск.

МВД Беларуси объявило в розыск основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило и экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало, а президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что Россия "при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси".

Уже через час на площади Независимости в Минске должен начаться митинг в поддержку Александра Лукашенко. Поступали сведения о том, что на него свозят из регионов бюджетников. Спустя еще два часа туда же, в сторону площади Независимости, двинется "Марш за свободу" с требованием ухода Лукашенко, освобождения политзаключенных и суда над силовиками за насилие и пытки.

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня поддержал участников протестов на родине. Лещеня признал, что для избиений и пыток задержанных — хотя они все равно его шокировали — были предпосылки.