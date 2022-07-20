Воспитательное учреждение в Наукшени закроют после сообщений о нарушениях прав детей

Социально-коррекционное воспитательное учреждение в Наукшени, где могли нарушаться права детей, будет ликвидировано с 1 октября этого года, а к несовершеннолетним с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2024 года больше не будут применяться принудительные меры воспитательного характера. В этот период планируется разработать новую программу социальной коррекции и одновременно оценить потребность в таком учреждении, сообщает Diena.
Муниципальные социальные службы считают, что такое место необходимо, поскольку есть подростки, которых можно мотивировать на изменение привычных моделей поведения только путем изъятия из привычной среды и дисциплины. В настоящее время для 16 воспитанников, помещенных в Наукшени по решению суда, выполнение принудительной меры отменено, и они вернулись в места своего постоянного проживания (почти половина — в свои семьи, остальные — в центры социальной поддержки или SOS-деревни).
Поддержанные правительством поправки к закону предусматривают, что теперь эти подростки полностью находятся на попечении социальных служб местного самоуправления: этим службам предстоит завести профилактическое дело и разработать программу социальной коррекции поведения с привлечением Государственной службы пробации, Сиротского суда и Государственной инспекции по защите прав детей, а также обеспечить регулярную профилактическую работу.
Юрист Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Винета Рейтере подчеркивает, что у ЛСС было немало возражений против такого шага, которые были отправлены и в Министерство образования и науки (МОН), и в Министерство здравоохранения, и Министерство юстиции. От первого ответа так и не получено, а второе и третье ответили, что вопрос входит в компетенцию МОН.
Поскольку после ликвидации центра в Наукшени функции социальной коррекции ложатся на плечи органов местного самоуправления, с которыми такое решение МОН даже не обсуждалось (было лишь подчеркнуто, что это необходимо сделать, поскольку учреждению не хватало потенциала и подготовленного персонала), есть опасения в отсутствии механизма взамен существующего, и в итоге местным властям придется заниматься тем, что оказалось не по силам учреждению, подконтрольному самому МОН.
В октябре прошлого года МОН приняло решение отстранить от работы директора центра социальной коррекции "Наукшени" Дидзиса Чакурса в связи с возможными нарушениями прав детей.
Позже министр образования и науки Анита Муйжниеце заявила в интервью Латвийскому телевидению, что планируется отстранить от должности еще четверых сотрудников центра.
Согласно информации, которая оказалась в распоряжении служб, в учреждении могли нарушаться права детей. Кроме того, от воспитанников "Наукшени" были получены сигналы, которые указывают на физическое и эмоциональное насилие со стороны сотрудников центра и педагогов.
Муйжниеце подчеркнула, что нужно очень быстро и остро реагировать на сложившуюся ситуацию, кардинально сменив сотрудников учреждения, но при этом выступила против полной ликвидации центра социальной коррекции.