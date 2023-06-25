Восточная больница освоила инновационный метод лечения желчевыводящих путей

С февраля этого года в отделении инвазивной радиологии Рижской Восточной клинической университетской больницы успешно внедрен и применяется инновационный метод лечения – введение через кожу баллонно-расширяемых биодеградируемых стентов желчных протоков, который используется при лечении пациентов с доброкачественными стриктурами желчных протоков и/или с послеоперационными желчными протоками/кишечными соединениями (анастомозы).

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С февраля этого года по новому методу лечения успешно пролечено несколько больных, у которых в анамнезе было сформировано желчно-кишечное соединение (анастомоз) после радикального онкологического лечения. В ряде случаев вследствие реакции организма в таких соединениях есть вероятность образования сужений, вызывающих желтуху или повторные воспаления желчных протоков. При введении биодеградируемого стента — малоинвазивным способом с небольшим местом прокола через кожу в области печени — восстанавливается проходной диаметр соединения. Манипуляция проводится под седацией и не требует общей анестезии.

Новый метод лечения пациентов с доброкачественными или послеоперационными сужениями желчевыводящих путей значительно сокращает время госпитализаци и необходимость повторной госпитализации. Также этот метод открывает возможность использования технологий и инновационных материалов мирового уровня для лечения в Латвии пациентов с очень сложными проблемами со здоровьем, сообщает пресс-служба больницы.

По словам доктора Айны Кратовски, и.о. заведующей отделением инвазивной радиологии рижской Восточной больницы, "внедрение биоразлагаемых баллонно-расширяемых стентов в повседневную практику отделения инвазивной радиологии больницы является важным шагом в развитии лечения доброкачественных патологий желчевыводящих путей. Это позволяет обеспечить наших пациентов менее инвазивным лечением, что означает относительно более быстрое восстановление после операции. При этом сокращаются потребность в дополнительных лечебных процедурах и сроки пребывания в стационаре".

Свой взгляд на историю болезни исторически первого пациента больницы и применение нового метода имеет доктор Вероника Зайцева.

"Пациент (63 года) ранее перенесла операцию по поводу опухоли прямой кишки. В связи с метастазами ему была проведена хирургическая операция — удаление правой доли печени, а также анастомоз желчных протоков с кишечником. В январе 2023 года при рентгенологическом обследовании было установлено, что в месте соединения желчных протоков и кишечника образовалось значительное сужение, у больного неоднократно возникали эпизоды воспаления желчных протоков — холангита. С учетом нескольких повторных операций в анамнезе было принято решение, что реконструкция анастомоза в виде открытой операции будет связана с очень высоким риском развития осложнений".

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"С целью расширения места анастомоза малоинвазивным способом — через небольшой участок прокола через кожу — в месте сужения печени был введен саморассасывающийся баллонно-расширяемый стент. Уже на следующий день после первого применения метода малоинвазивной операции общее самочувствие пациента было стабильным, о чем свидетельствовали и результаты анализов крови. Поэтому после беседы с лечащим врачом и получения рекомендаций больной был выписан и мог продолжить выздоровление дома под наблюдением семейного врача", — сообщила Зайцева.

Первые операции проводили Айна Кратовска и Вероника Зайцева, им ассистировали Айна Ниедре, Вера Матуте, Елена Василевская, анестезиологами были Иева Буце-Шатоба и Рейнис Березовскис.

Будучи гистологически доброкачественными, сужения желчных протоков могут вызывать серьезные осложнения у больных, в том числе желтуху, повторные и трудно поддающиеся лечению воспаления желчных протоков (холангит), абсцессы печени, вторичный цирроз печени. Традиционно варианты лечения этого состояния часто включали повторные эпизоды баллонной дилатации стриктуры с интервалом в одну или две недели и использование пластиковых или съемных металлических стентов. Обычно в таких случаях больному проводились дополнительные лечебные манипуляции и были повторные госпитализации.

С внедрением и применением баллонно-расширяемых биоразлагаемых стентов желчных протоков пациентам Восточной больницы теперь доступен метод лечения, который позволяет решить их проблему со здоровьем за один шаг, с помощью одной инвазивной манипуляции. Пациенту больше не нужно проходить повторные баллонные дилатации через дренаж в печень, как это было до сих пор.

Биоразлагаемые стенты изготавливаются из материалов, которые постепенно разрушаются с течением времени и поглощаются организмом. Это позволяет стенту поддерживать стенку желчного протока в процессе заживления без необходимости дополнительной процедуры по удалению или повторному расширению стента.

"Использование биоразлагаемых стентов, а также профессиональная квалификация и навыки врачей отделения инвазивной радиологии Восточной больницы отражают прогресс в достижении цели предложить нашим пациентам самое современные и эффективные методы лечения. Этот тип стентов доступен в странах Балтии только с начала 2023 года, и их использование открывает возможности для решения сложных патологий желчевыводящих путей малоинвазивным способом, а также значительно сокращает сроки госпитализации", - отмечает Кратовска.

Рижская Восточная клиническая университетская больница — крупнейшее медицинское учреждение в Латвии. В прошлом году в стационаре больницы лечились 54 490 пациентов, а в дневном стационаре — более 25 058 пациентов. Примерно 75% всех онкологических больных в Латвии лечатся в Восточной больнице. Из общего числа пациентов больницы доля онкологических больных составляет почти 30%.