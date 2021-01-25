Восточная больница расторгла трудовые отношения с фельдшером Мариной
Foto: LETA

22 января фельдшер Восточной больницы Марина Корнатовская, подозреваемая в распространении ложных новостей о Covid-19, сообщила о том, что ее уволили из Рижской Восточной университетской клинической больницы. В больнице порталу Delfi подтвердили эту информацию.

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Корнатовская сообщила об этом на своем Facebook. Она сказала, что в ближайшие дни ответит на все вопросы об увольнении, но пока не последовало никаких комментариев.

Руководитель юридического отдела Восточной больницы Эдуардс Брокс подтвердил Delfi, что Восточная больница расторгла трудовой договор с Мариной Корнатовской. Брокс отметил, что она еще должна некоторое время отработать в больнице.

"Обоснование расторжения я бы не хотел сейчас раскрывать", — сказал Брокс, отметив, что в этом вопросе задействованы две стороны. Он подчеркнул, что больница действовала согласно нормативным актам, и если уволенный работник сочтет, что работодатель действовал противозаконно, то он имеет право обратиться в суд, и больница готова защищать свое решение в суде.

Как уже сообщалось, Марина Корнатовская была задержана полицией вместе с активистом Валентином Еремеевым, их подозревают в распространении ложных новостей о Covid-19. Корнатовская в трансляции на Facebook заявила, что в пунктах приема анализов на Covid-19 фальсифицируют результаты, в больнице проводят эксперименты над пациентами, а на Кипсале собираются создать концлагерь для больных коронавирусом. Видео набрало более 1,5 млн просмотров и вызвало широкий общественный резонанс.

Все утверждения фельдшера опровергли и руководство больницы, и тогдашний министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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