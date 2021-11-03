Восточная больница: смерть вакцинированных пациентов обычно связана с тяжелыми хроническими заболеваниями

Причинами смерти пациентов с Covid-19, которые получили обе прививки, чаще всего становятся тяжелые сопутствующие хронические заболевания, например, сахарный диабет и сердечная недостаточность. Об этом свидетельствует опыт медиков Рижской Восточной клинической университетской больницы, пишет Lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение (LTV).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В свою очередь у пациентов, которые умирают непривитыми, чаще всего причиной смерти является заболевание легких или вызванные им осложнения.

В Клинике токсикологии Восточной больницы лечат только пациентов с Covid-19, там размещено 24 койки и 22 из них сейчас заняты. Из 22 пациентов двое полностью вакцинированы от Covid-19.

Похожая ситуация наблюдается и в приемном отделении больницы. По словам главы Клиники неотложной медицины Алексея Вишнякова, из десяти госпитализированных с Covid-19 только один пациент привит от коронавируса.

Опыт врачей Клиники токсикологии и сепсиса показывает, что в больницу все чаще попадают пациенты, которые не завершили курс вакцинации. Самому молодому пациенту клиники всего лишь 19 лет, у него тяжелая пневмония и он получил только одну дозу вакцины от Covid-19.

"Он получил первую вакцину Pfizer в середине октября, а через неполных две недели появились симптомы. Существенная проблема - лишний вес, он весит больше 120 килограммов", — рассказал руководитель клиники Олег Шуба. По его словам, у умерших привитых пациентов с Covid-19 были сопутствующие заболевания. По словам руководителя клиники, вакцинированные умирают от хронических сопутствующих патологий, например, сахарного диабета, перенесенных инсультов, хронической болезни легких и лишнего веса.

Как сообщалось ранее, 2 ноября в Латвии выявлено 1884 новых случая Covid-19, скончались 43 пациента.

Из всех выявленных за сутки случаев заражения 1241 человек не был привит или не завершил курс вакцинации, а 643 человека были вакцинированы.