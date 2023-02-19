Восточная больница: в отделении хирургии головы и шеи пациентам обеспечено лечение

Несмотря на события конца прошлого года, в отделении хирургии головы и шеи Рижской Восточной клинической университетской больницы, как и прежде, пациентам предоставляются операции, различные медицинские манипуляции, а также амбулаторные консультации.

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В январе в Рижской Восточной больнице были выполнены все операции и медицинские манипуляции, ранее запланированные на декабрь, всего их было 92.

За первые две недели января было выполнено пять более сложных и объемных операций основания рта и языка больным со злокачественными опухолями 3-й и 4-й стадии. Эти пациенты также нуждались в реконструкции микрососудистыми лоскутами, поэтому в процессе оперативного лечения был задействован микрохирург Янис Зариньш и его команда. Продолжительность одной операции составляет в среднем от 8 до 10 часов.

"Раньше в среднем в месяц выполнялось пять таких сложных плановых операций, а в январе мы выполнили их за две недели. В первую неделю прооперировали трех больных, во вторую — двух. А у других пациентов проводились и биопсия, и эксцизия (удаление части ткани), и удаление всех лимфатических узлов шеи, и ларингэктомия (удаление) опухоли гортани. Также мы заменяли голосовые протезы. Тем самым, больница обеспечивает полную непрерывность оказания отоларингологических услуг", - отметил Ренарс Декснис, заведующий отделением хирургии головы и шеи Стационара "Latvijas Onkoloģijas centrs" онкологической клиники Рижской Восточной больницы.

Консилиум врачей продолжает свою работу в обычном режиме

Раз в неделю, как и до сих пор, в Восточной больнице организуется консилиум ЛОР-онкологов. В ходе консультации многопрофильная команда врачей принимает решение о дальнейшей тактике лечения каждого из пациентов. В январе было проведено 4 консилиума, на которых было рассмотрено в общей сложности 42 случая болезни. Также проводится дерматоонкологический совет, который проходит два раза в месяц.

Консультации врачей по "зеленому и красному коридорам" предоставляются онкологическим больным своевременно и в предусмотренное для них время, чтобы как можно быстрее начать процесс лечения, отмечают в больнице.

Рижская Восточная клиническая университетская больница — крупнейшее медицинское учреждение в стране. В прошлом году в ее стационаре лечились 54 490 пациентов, а дневной стационар посетили более 25 058 пациентов. Примерно 75% всех онкологических больных в Латвии лечатся в Восточной больнице. Доля онкологических больных от общего числа пациентов больницы приближается к 30%.