Восточная больница: внук вернулся из Франции и заразил Covid-19 бабушку, поцеловав в щеку

Врачи клиники неотложной помощи Рижской Восточной больницы стали свидетелями нескольких случаев крайней безответственности со стороны вернувшихся на родину жителей Латвии, сообщает портал LSM.lv. В одном случае внук, вернувшись из Франции, поцеловал бабушку и заразил её Covid-19, в другом случае женщина напилась до беспамятства, отмечая возвращение домой репатриационным рейсом.

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На данный момент медики в защитных костюмах встречают любого больного - будь то пациент из самоизоляции или обычный человек, нуждающийся в медицинской помощи. Если кто-то из пациентов соврет, то в изоляции могут оказаться десятки человек, в том числе медики и пациенты, находившиеся поблизости.

“Одна дама, репатриированная одним из последних рейсов, тяжело напилась вместе с друзьями. Четыре промилле, найдена в подъезде без сознания. Привезли сюда, ничего не знали о ней. Это абсолютная безответственность и может привести к краху системы здравоохранения”, - говорит руководитель клиники неотложной помощи Алексей Вишняков. Её анализы на Covid-19 оказались негативными.

“Пожилая дама, была одна и живет одна, у неё рак легких. Шла на контроль, оттуда отправили к нам, оказалась положительна на Covid-19. Способ заражения бесконечно примитивен - внук вернулся [из Франции] и поцеловал в щеку”, - рассказал Вишняков о другой пациентке, заразившейся новым коронавирусом.

Ещё один пациент отправился в воскресенье гулять по Саулкрастам, где у него начался кашель. После прогулки сразу отправился в больницу и потребовал взять у него анализы, так как в Саулкрастах было много людей.

Сейчас в больнице работают правила кризиса - если жизни пациента ничто не угрожает, то его могут не пустить в больницу. В свою очередь, врачи могут отказаться лечить пациента, если тот отказывается носить маску. “Есть такие, кто считает, что им не надо носить маску, снимают её и начинают конфликтовать с персоналом. Это совершенно недопустимо”, - сказал Вишняков.

В изоляции находятся семь медиков клиники неотложной помощи. Это значит, что у остальных коллег прибавилось работы. Это значит. Что вся система здравоохранения может рухнуть как карточный дом, если ещё один пациент будет врать о заграничной поездке или контакте с больным Covid-19.