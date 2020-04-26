Восточная больница: во время пандемии люди пьянствуют неделями

Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения решил выпить большое количество парацетамола, чтобы уберечь себя от новой коронавирусной инфекции. Медики Восточной больницы говорят, что во время пандемии всё больше людей пьянствуют неделями, передает LTV.

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По наблюдениям врачей, некоторые люди из-за безделья начали усиленно употреблять алкоголь. В Восточную больницу попадают пациенты с тремя-четырьмя промилле алкоголя в крови. У некоторых наступила клиническая смерть, но врачам удавалось их “откачать”. Все госпитализированные в возрасте от 35 до 55 лет.

“Это молодые, сильные люди. Они сами рассказывают, что употребляют алкоголь по одной причине - нечего делать, сидят в бездействии, не умеют себя занять, и начинают употреблять алкоголь”, - говорит анестезиолог-реаниматолог Роберт Сташинскис.

Так, один очень пьяный мужчина решил уберечь себя от коронавирусной инфекции и выпил летальную дозу парацетамола. Из-за разрушенной печени он теперь ярко-желтого цвета.

В Восточную больницу регулярно попадают люди в критическом состоянии, которые до этого пили целыми днями. Однако во время пандемии пьянство длится неделями.

“Это такой черный юмор, но мы без работы не останемся. Либо из-за Covid-19, либо из-за проблем, связанных с Covid-19”, - подытожил врач.