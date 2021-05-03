ВОЗ даст оценку вакцине "Спутник V" летом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даст оценку российской вакцине от коронавируса "Спутник V" в середине лета, заявила на брифинге эксперт ВОЗ Марианджела Симао, сообщает lenta.ru.

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По словам Симао, ВОЗ рассчитывает "провести оценку вакцины в конце июня или, вероятно, в июле". Она отметила, что для этого нужно полное досье по препарату, а также его соответствие критериям для проведения клинических испытаний и производства. На сегодня организация не располагает полным досье по российскому препарату. "Но это, как мы называем, "предоставление данных в процессе". А потому производитель может добавлять информацию в процессе, когда уже идет оценка", — отметила она.

Эксперт добавила, что команда ВОЗ уже две недели находится в России и проводит оценку клинических испытаний "Спутника V". Кроме того, сотрудники в ближайшее время начнут инспектировать производства. Отмечается, что этот процесс будет проходить с 10 мая по первую неделю июня. В общей сложности планируется изучить пять производств.

Симао также рассказала, что на этой неделе должна быть окончательно завершена оценка китайской вакцины от Sinopharm.

"Спутник V" — первая российская вакцина от коронавируса Covid-19. Минздрав РФ зарегистрировал ее еще в августе 2020 года, сразу после окончания второй фазы исследований. Результаты испытаний третьей фазы были опубликованы лишь 2 февраля — вакцину признали безопасной с эффективностью 91,6%, примерно одинаковой во всех возрастных группах. Защитное действие начинается на 18–20-й день после первой прививки.

Массовая вакцинация населения в России началась в середине января. К началу марта в России прививку от Covid-19 получило около 3,9 млн человек (2,6 на 100 человек). Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах/

Национальный фармрегулятор Бразилии отказал в импорте российской вакцины, заявив о серьезных отклонениях от заявленных стандартов в пробной партии "Спутника".

В марте на вопрос какую прививку использовать, "Спутник" предпочли 44% жителей Латвии, свидетельствуют данные опроса SKDS. Pfizer выбрали бы 30%, Moderna — 19%, и лишь 6% опрошенных согласились бы вакцинироваться AstraZeneca.