ВОЗ: ибупрофен при коронавирусе использовать все-таки можно

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) в четверг отозвала предупреждение о том, что использование ибупрофена и других нестероидных противовоспалительных препаратов при заболевании Covid-19 может быть опасным.

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Как пояснили в ВОЗ, нет никаких опубликованных научных данных на эту тему, и врачи, которые лечат пациентов с Covid-19, ничего не говорили о негативных последствиях применения.

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) во вторник предупредила, что людям, которые подозревают у себя коронавирус, не стоит принимать ибупрофен, поскольку он может повышать риск смертности.

"Эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения", — заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Ибупрофен относится к классу нестероидных противовоспалительных веществ. Французский Минздрав не рекомендует использовать при коронавирусе все эти медикаменты. К ним относятся также такие популярные в Латвии лекарства как аспирин, анальгин, диклофенак, ибупрофен, нимесил, нурофен, аэртал (Airtal), аркоксия.

Медицинский журнал The Lancet недавно опубликовал предположения, что некоторые медикаменты, в том числе ибупрофен, особенно опасны для заразившихся Covid-19 пациентов с высоким давлением и диабетом.