ВОЗ: Латвия столкнется с "длинным Covid-19" и психическими болезнями среди населения

Во время пандемии Covid-19 в системе здравоохранения накопились проблемы, к тому же после коронавируса Латвия столкнется с новыми трудностями, например, так называемым "длинным Covid-19", что потребует дополнительных расходов. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Латвии Улдис Митенергс, пишет Lsm.lv.

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Он указал, что нынешний уровень распространения Covid-19 несовместим с возможностями латвийской системы здравоохранения, однако наша страна такая не одна. То есть, существует ряд стран с низким охватом населения вакцинацией, где из-за высоких показателей заболеваемости появляются большие проблемы.

Митенбергс также пояснил, что на здравоохранение выделяется недостаточное финансирование. То есть, до 2018 года сфере здравоохранения выделялись сравнительно ничтожные средства — примерно 8-10% из общих государственных расходов, в то время как рекомендуемый ВОЗ минимум составляет 12%.

С началом пандемии правительство выделило средства на здравоохранение. Согласно расчетам, в 2021 году они составили 13% от правительственных расходов, однако, если убрать финансирование предусмотренное для лечения коронавируса, остается всего лишь 10%.

По словам Митенбергса, средства, отведенные здравоохранению в период с 2022 по 2024, составят 11% от общих правительственных расходов. Этого недостаточно, учитывая накопившиеся в системе здравоохранения проблемы: многократно прекращали оказание плановой помощи, ухудшилась доступность системы здравоохранения.

Митенбергс подчеркнул, что по окончании кризиса Латвии придется столкнуться с новыми проблемами — "длинным Covid-19" и различными психическими заболеваниями.

Представитель ВОЗ указал, что на государственное народное хозяйство и систему здравоохранения важно смотреть как на одно целое, поскольку расходы на здравоохранение — это вложения, а не растраты.

В настоящее время в Латвии высокий уровень предотвратимой смертности, который влияет на рынок труда, приводит к убыткам, поэтому важно найти сбалансированный подход к ситуации.