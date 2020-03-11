ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19

Из-за того, что за прошедшие две недели резко возросло число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за пределами Китая, Всемирная организация здравоохранения решила объявить о пандемии.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что за последние две недели число стран, пораженных новым коронавирусом, выросло в три раза. Тысячи людей борются за свои жизни в больницах.

“В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что число новых случаев COVID-19, число смертей и стран, затронутых вирусом, вырастет ещё больше”, - заявил Гебреисус - “Поэтому мы решили, что COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию.”

Гендиректор ВОЗ указал - слово “пандемия” может вызвать безосновательный страх и принятие того, что битва закончилась. Однако это приведет к ещё большим страданиям и новым смертям. Решение объявить о пандемии не меняет оценки опасности нового коронавируса и не меняет того, что делает ВОЗ и должны делать страны.

Гебреисус указал, что это первая пандемия, которую вызвал коронавирус и первая пандемия, которую можно можно проконтролировать. В Китае и Южной Корее заболеваемость уже пошла на спад.

ВОЗ призывает страны к действию. “Если страны распознают, тестируют, лечат, изолируют, отслеживают и мобилизуют людей в ответ, то страны с небольшим количеством COVID-19 могут предотвратить превращение этих случаев в кластеры, а кластеров - в случаи заражения в обществе”, - указал гендиректор ВОЗ.

Рекомендации ВОЗ по отношению к борьбе с вирусом не меняются.

На данный момент в мире зафиксировано более 118 000 случаев заражения COVID-19, вирус затронул 114 стран. 4 291 человек умер. В Латвии зафиксировано 10 случаев заражения и около 200 человек находятся на карантине.