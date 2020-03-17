ВОЗ: при Covid-19 нельзя принимать ибупрофен, он может повышать риск смертности

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) во вторник предупредила, что людям, которые подозревают у себя коронавирус, не стоит принимать ибупрофен, сообщает LETA.

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"Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности при COVID-19. Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения", — заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

При этом Линдмайер отметил, что если ибупрофен выписал врач и его необходимо принимать по показаниям, то от него можно не отказываться.

Ибупрофен относится к классу нестероидных противовоспалительных веществ. Французский Минздрав не рекомендует использовать при коронавирусе все эти медикаменты. К относятся также такие популярные в Латвии лекарства как аспирин, анальгин, диклофенак, ибупрофен, нимесил, нурофен, аэртал (Airtal), аркоксия.

Медицинский журнал The Lancet недавно опубликовал предположения, что некоторые медикаменты, в том числе ибупрофен, особенно опасны для заразившихся Covid-19 пациентов с высоким давлением и диабетом.