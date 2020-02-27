ВОЗ: у четырех из пяти пациентов с новым коронавирусом наблюдаются легкие симптомы

У четырех из пяти пациентов с новым коронавирусом "Covid-19" наблюдаются легкие симптомы, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, в общей сложности только 5% пациентов нуждаются в критических средствах поддержки, таких как искусственная вентиляция легких.

По его словам, смертность от нового коронавируса сейчас находится на уровне 2% - главным образом от него погибают люди старше 65 лет с ослабленным иммунитетом и другими болезнями.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ) подчеркивает, что от коронавируса, так же как и от других респираторных заболеваний, можно полностью вылечиться. Однако это не всегда относится к пациентам из группы риска, таким как пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, поскольку симптомы заболевания в их случае могут быть нетипичными, а последствия могут быть более серьезными, в том числе вирус может привести к смерти.

Болезнь может протекать в легкой, умеренно тяжелой или тяжелой форме, которая может включать тяжелую пневмонию, острый респираторный дистресс-синдром, сепсис и септический шок, отмечает ЦКПЗ.

ЦКПЗ также подчеркивает, что в настоящее время не существует специального лечения и вакцины для лечения этого заболевания, поэтому клинический подход является симптоматическим. "Кроме того, очень эффективным может быть поддерживающий уход за инфицированными пациентами, например, поддерживающая терапия и надзор - кислородная терапия, введение жидкости или противовирусные средства", - объясняют эксперты.

На вопрос о том, предотвращает ли ношение медицинской маски заражение инфекцией "Covid-19", ЦКПЗ заявляет, что здоровым людям нет необходимости использовать маски, потому что они не защищают от заражения. Однако ношение масок может помочь уже больным людям, которые чихают и кашляют, предотвратить распространение инфекции при перемещении в общественных местах.

ЦКПЗ напоминает, что перечень симптомов нового коронавируса включает, например, жар, кашель и затрудненное дыхание.

Меры профилактики вируса являются такими же, как при других острых инфекциях верхних дыхательных путей. Специалисты рекомендуют часто мыть руки, особенно после контакта с больными людьми или окружающей их средой.