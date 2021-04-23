ВОЗ: "зеленые сертификаты" можно вводить только при высокой доступности вакцин

Цифровые зеленые сертификаты могут быть введены только при наличии высокой доступности вакцин от Covid-19 и уверенности в их способности останавливать передачу вируса, заявил руководитель латвийского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Улдис Митенбергс.

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Число вакцинированных латвийцев, в том числе из групп риска, по-прежнему сравнительно невелико, но во многом это связано с тем, что в Латвии было доступно очень ограниченное количество вакцин. "Я надеюсь, что в конце концов мы сможем поставить Латвии хорошую оценку, когда заявленная цель - вакцинировать 70% взрослого населения к концу лета - будет достигнута", - сказал специалист ВОЗ.

По его словам, для того, чтобы можно было говорить о каких-то привилегиях и послаблениях для вакцинированных людей, очень важно выполнение двух условий - должна быть уверенность в том, что вакцинация не только защищает от тяжелого течения заболевания, но и останавливает передачу вируса, а также вакцины должны быть широко доступны. На данный момент эти условия не выполняются, подчеркнул Митенбергс.

"В настоящее время ВОЗ не поддерживает идею связывать факт вакцинации с какими-либо конкретными мерами, касающимися эпидемиологической безопасности и путешествий. Но эта позиция может измениться, поскольку появляется все больше данных о том, что вакцинация не только защищает от болезни, но и предотвращает передачу вируса. Пока эти условия не будут выполнены, мы такой подход не поддерживаем", - сказал эксперт.

Митенбергс призвал помнить, что мир все еще находится в состоянии чрезвычайного положения международного уровня в области здравоохранения, а показатели заболеваемости и смертности продолжают расти.

"Я не прогнозирую, что в ближайшем будущем чрезвычайное положение будет отменено. Следует помнить, что вакцинация главным образом проводится в богатых странах, и большая часть мира все еще не защищена. Мы связаны со всем остальным миром. Необходимо, чтобы во всем мире был достаточный охват вакцинацией", - подчеркнул Митенбергс.