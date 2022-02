Воздушное пространство стран Балтии закрывается для российских авиаперевозчиков

Согласно заявлениям официальных лиц, после полуночи вступает в силу решение государств Балтии о запрете использования их воздушного пространства российскими авиакомпаниями.

В субботу вечером завершилось внеочередное заседание правительства Латвии, созванное премьер-министром Кришьянис Кариньшем по вопросу закрытия воздушного пространства, чтобы "помочь на международном уровне изолировать режим президента России Владимира Путина, осуществляющий военное вторжение в Украину".

Премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что беспрецедентная агрессия режима президента России Владимира Путина против Украины требует твердого ответа со стороны западного мира. Сегодня вечером правительство единогласно постановило закрыть воздушное пространство Латвии для зарегистрированных в России самолетов.

Как написал в сети Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич, в ночь на 27 февраля латвийское воздушное пространство закрывается для российских авиаперевозчиков.

#Latvia closes airspace to Russian planes from midnight, we urge all countries to do the same. Aggressor- Russian Federation must be isolated and hold responsible for the act of war #WeStandWithUkraine