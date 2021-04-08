Возле магазина IKEA произошло крупное ограбление
Foto: DELFI

Вечером в среду, 7 апреля, возле магазина IKEA в Стопиньском крае произошло ограбление, подтвердила порталу Delfi представитель Госполиции Симона Гравите.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По ее словам, похищены значительные материальные средства.

Она не подтвердила информацию о том, что произошла также перестрелка, о которой порталу Delfi сообщили некоторые очевидцы.

В среду вечером в соцсетях жители писали о том, что Госполиция проводит масштабную операцию "Перехват", поскольку во многих местах полицейские останавливали и проверяли все следующие по дорогам транспортные средства.

Более подробную информацию о происшествии полиция не предоставляет.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

7

Source

rus.DELFI.lv

Tags

IKEA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран