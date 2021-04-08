Возле магазина IKEA произошло крупное ограбление

Вечером в среду, 7 апреля, возле магазина IKEA в Стопиньском крае произошло ограбление, подтвердила порталу Delfi представитель Госполиции Симона Гравите.
По ее словам, похищены значительные материальные средства.
Она не подтвердила информацию о том, что произошла также перестрелка, о которой порталу Delfi сообщили некоторые очевидцы.
В среду вечером в соцсетях жители писали о том, что Госполиция проводит масштабную операцию "Перехват", поскольку во многих местах полицейские останавливали и проверяли все следующие по дорогам транспортные средства.
Более подробную информацию о происшествии полиция не предоставляет.
Kas jums tur notiek? Ziņās klusums... pic.twitter.com/bOEn8mq7wx— Güncha (@guncha) April 7, 2021