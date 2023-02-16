Возле Минобороны пройдут учения: будет шумно и перекроют участки двух улиц
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Сегодня, 16 февраля, возле комплекса зданий Министерства обороны Латвии в центре Риги пройдут учения Военной полиции. В это время на участках улиц Элизабетес и Сколас, примыкающих к комплексу, будет ограничено движение пешеходов.

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В Минобороне пояснили, что во время учений Военная полиция будет отрабатывать различные навыки, в том числе, и сдерживание толпы. Поскольку в ходе учений будут использованы учебные боеприпасы и средства имитации боя, это может создать шум, однако не приведет к угрозе здоровью и жизни окружающих.

Национальные вооруженные силы просят жителей Риги с пониманием отнестись к учебным занятиям Военной полиции, поскольку они "направлены ​​на укрепление обороноспособности государства".

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