"Путин, забери оружие" и "Беларусь не твоя игрушка" – плакаты с такими надписями в понедельник после обеда можно было видеть на пикета возле российского посольства.

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У посольства собралось около 15 человек. Они протестовали против размещения ядерного оружия в Беларуси. Как пишет LETA, участвовали в том числе представители белорусской общины.

В субботу Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

Путин заявил, что договорился об этом с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По словам президента России, это будет сделано без нарушения режима нераспространения ядерного оружия.

При этом, по словам Путина, Россия уже помогла переоборудовать 10 белорусских военных самолетов для применения тактического ядерного оружия и передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды. Президент России добавил, что на территории Беларуси до 1 июля будет закончено строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Подготовка экипажей "Искандеров" должна начаться 3 апреля.

По словам Путина, "поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять снаряды на Украину с обедненным ураном".

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