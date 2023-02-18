Возложение цветов и шествие: Рижская дума получила заявку на проведение мероприятия 16 марта

Рижское самоуправление получило заявку на возложение цветов к памятнику Свободы 16 марта, когда часть общества чтит память легионеров, погибших во Второй мировой войне, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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Заявку подал Лимбажский филиал общества Daugavas vanagi Latvijā, который хочет организовать шествие от Рижской церкви Св. Иоанна до памятника Свободы, где планируется возложить цветы. Такие мероприятия проводятся каждый год.

Ожидается что в мероприятии примут участие 100 человек.

Самоуправление еще не решило, будет ли согласовывать проведение мероприятия. Однако пока в распоряжении муниципалитета нет информации, которая позволила бы принять решение об ограничении мероприятия.

Других заявок на организацию мероприятий 16 марта пока не поступало. Обычно активисты, называющие себя "антифашистами", также стараются устраивать мероприятия в этот день.

16 марта, или День памяти легионеров, является неофициальным днем памяти, когда ветераны латышского легиона и другие люди чтят память жителей, которые боролись в составе Латышского легиона Вооруженных сил Германии. Часть общества считает, что эти люди боролись за независимую Латвию. Другие жители придерживаются мнения, что легионеры были соратниками фашистов. В свою очередь, третья часть общества считает их жертвами обстоятельств военного времени, которые попали на фронт против своей воли.