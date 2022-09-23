"Возможная миссия": изменения, которых добился LIZDA, увеличат число учительских вакансий

Изменения в нагрузке педагогов, достигнутые Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA), не приведут к заполнению учительских вакансий, наоборот, появится возможность облегчить рабочую неделю учителей за счет создания новых вакансий, заявили агентству LETA члены правления организации "Возможная миссия".

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"Возможная миссия" не считает, что учителя могут уйти с работы непосредственно из-за отмены забастовки, однако заявляет, что нужно срочно проводить в порядок школьную сеть и решать вопросы педагогического образования и переподготовки.

Для "Возможной миссии" важно стремиться к одинаково доступному качественному образованию для всех латвийских детей. В настоящее время, как отмечают представители организации, в неупорядоченной сети школ равноправие невозможно, и главная причина этого как раз в очень разной доступности профессиональных, довольных жизнью и хорошо оплачиваемых педагогов в разных самоуправлениях.

Есть школы, в которых учителям платят относительно хорошо за 40 часов работы, а есть школы, где учителя выгорают и им недоплачивают, потому что школы слишком малы, чтобы обеспечить полный рабочий день.

По мнению организации, для улучшения ситуации должны, наконец, подключиться и взять на себя ответственность другие заинтересованные стороны — самоуправления и высшие учебные заведения.