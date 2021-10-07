"Возможно, Латвии придется просить помощи других стран". Павлютс высказался о ситуации с Covid-19

Для обеспечения ухода растущего с каждым днем количества пациентов с подтвержденным Covid-19 Латвия могла бы обратиться за международной помощью и построить большую полевую больницу. Такое мнение в передаче Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама" выразил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Он указал, что сегодня, 7 октября, скорее всего, будет принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в медицине. Это значит, что все больницы начнут ограничивать плановые услуги, чтобы освободить ресурсы для оказания помощи во время кризиса.

Больше всего беспокойства для медиков создает ситуация, которая ожидается через две недели: тогда в больницы попадут те люди, которые уже заражены и десятую часть из них через две недели придется госпитализировать, что повлечет за собой тотальную перегрузку системы здравоохранения.

Как заявил Павлютс, Министерство здравоохранения считается с тем, что Латвии нужно будет просить международной помощи. На данный момент ясно, что соседние государства не смогут помочь Латвии, поскольку там сейчас ситуация очень плохая. Однако, возможно, помощь Латвии могла бы оказать Швеция или Германия, хотя ни к одному из упомянутых стран правительство еще не обращалось с этим вопросом.

Также предлагается создать большой полевой госпиталь, куда будут отправлять пациентов с Covid-19, которые будут подлечены, но все еще будут нуждаться в медицинском наблюдении. В этом госпитале было бы меньше медперсонала, поскольку там бы не размещались больные в критическом состоянии.

Павлютс напомнил, что сегодня, 7 октября, состоится заседание Совета по кризисному управлению, где будет принято решение о введении ковидных ограничений. После этого заседания планируется встреча членов правительства.

По словам министра, правительству придется сделать выбор между двумя вариантами действий: первый вариант предусматривает ограничения для всех жителей, а второй — сохранение определенных привилегий для вакцинированных. Павлютс считает, что нужно найти способ, как установить меньшие ограничения для привитых.

Он допускает, что в новом пакете правил могут быть изменения, которые дадут работодателю не возможность, а обязательство определить должности, для которых потребуется обязательная вакцинация.

Министр признал, что чрезвычайно важен контроль над соблюдением ожидаемых ограничений. Министерство внутренних дел обещает осуществить контрольные мероприятия. Однако Павлютс подчеркнул, что в основном соблюдение ограничений будет зависеть от самого общества.

По мнению министра, введение регулировки для контроля Covid-19 затянулось, поскольку политики испугались настроения отдельной части общества, в результате чего они затянули с принятием решений.

Ранее сообщалось, что возможно уже в пятницу, 8 октября, в Латвии могут объявить чрезвычайную ситуацию в системе здравоохранения, а с понедельника, 11 октября, больницы прекратят оказание плановых услуг.