Возможно, на этой неделе правительство разрешит проводить тренировки на открытом воздухе

В этот четверг, 7 мая, правительство может принять решение об изменении ограничений на время чрезвычайной ситуации и разрешить проводить тренировки на открытом воздухе, сообщает LETA.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Директор департамента спорта Министерства образования и науки (МОН) Эдгарс Северс указал, что это решение будет частью стратегии по выходу из кризиса, вызванного новым коронавирусом.

Северс отметил, что крайне скептически относится к перспективе этим летом разрешить массовые спортивные мероприятия: “Это не только вопрос дистанцирования, но и того, как люди попадут на эти мероприятия и будут добираться с них.” Это касается в том числе мотоспорта и ралли.

На этой неделе МОН попросит все спортивные федерации отчитаться об убытках, связанных с кризисом и ограничениями.

Как уже сообщалось, правительство рассматривает возможность разрешить индивидуальные и групповые тренировки вне помещений. Участники должны будут соблюдать меры предосторожности, а количество участников тренировки не должно превышать 13 человек. Профессиональные спортсмены смогут тренироваться в команде, соблюдая дистанцию два метра.