Возможно, Рейнбах причинил самоуправлению Риги ущерб на сумму более 23 000 евро

Возможно, что отстраненный от должности директор департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбах причинил самоуправлению ущерб на сумму более 23 000 евро. Об этом было объявлено сегодня на заседании Рижской думы, на котором рассматривался вопрос об освобождении Рейнбаха с должности.

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В результате действий Рейнбаха самоуправлению мог быть нанесен реальный ущерб, поэтому будет рассмотрена возможность обращения в полицию для оценки необходимости возбуждения уголовного дела, заявил агентству LETA советник по юридическим вопросам исполнительного директора Риги Марис Кнокс.

Рижская дума сегодня одобрила освобождение Рейнбаха от должности директора департамента.

Рейнбаха нельзя снять с должности без решения суда, так как с этим не согласен профсоюз, поэтому дума обратилась в суд.

Как сообщалось, проверка в отношении Рейнбаха была начата после того, как дума получила информацию о многочисленных нарушениях в департаменте сообщения. Предполагается, что в департаменте сообщения были случаи фиктивного трудоустройства, разбазаривания имущества самоуправления и конфликт интересов.