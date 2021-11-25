Возможно, рождественские рынки все-таки разрешат

В четверг было концептуально решено разрешить проводить рождественские рынки в условиях пандемии Covid-19. Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве экономики.

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Несмотря на то, что вопрос продолжат обсуждать, уже сейчас известно, что хотя бы в "зеленом" режиме рождественские рынки смогут работать. Торговцы должны будут соблюдать между собой дистанцию в три метра, а площадь рынков придется ограничить, но не при помощи массивных заборов, объяснили в министерстве.

В ближайшее время решат, допустима ли работа рождественских рынков в "красном" режиме в отдельных случаях.

"Даже если правительство разрешит работу рождественских рынков, это решение будет запоздалым — у торговцев будет слишком мало времени на подготовку", — рассказала исполнительный директор Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš Ингуна Вуцена телеканалу TV3.

Также многие торговцы уже уехали на Рождественские рынки в другие страны — ведь до 11 января уличная торговля запрещена, добавила Вуцена.

Несмотря на то, что до 6 декабря правительство не планирует ослаблять меры эпидемиологической безопасности, вопрос о том, чтобы разрешить проводить рождественские ярмарки в зеленом режиме, могут пересмотреть, заявил министр здравоохранения Даниэлс Павлютс.