Возможно, владельцам микрогенераторов начнут платить за излишки выработанной энергии

Латвия обогнала Эстонию по объемам микрогенерации электроэнергии. Несмотря на популярность солнечных панелей, их пользователи за отданное в сеть электричество вместо денег получают скидки. Но вскоре Минэкономики предложит и другой вариант, пишет rus.lsm.lv.

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Солнечная панель на крыше дома или ветрогенератор во дворе вместе с оборудованием для производства электричества мощностью менее 11,1 кВт называется микрогенератором. В Латвии сейчас настоящий бум по установке панелей и ветряков в частном секторе. На текущий момент в стране подключили 7200 устройств. Из них почти 2 с половиной тысячи были подключены за последние полтора месяца.

Если сравнивать с Эстонией, то за полгода в Латвии — 2800 новых подключений против 1165 у северных соседей.

Sadales Tikls произведенное электричество не выкупает, а забирает в сеть, предоставляя потребителям скидки. И многие это считают несправедливым.

Впрочем, Министерство экономики начало разработку поправок к закону "О рынке электроэнергии", где предусматривается внедрение второй системы расчетов. Она будет определять реальную стоимость отданной энергии в денежном выражении. Детали еще в разработке, но домохозяйство сможет выбирать — к какой системе присоединиться. "Принцип такой и есть. Вы заключаете договор с торговцем электроэнергией. Он учитывает ценность сданной энергии и в денежном выражении показывает в счете. Потом эти деньги будут учитываться при оплате нового счета", — пояснил руководитель отдела развития продуктов Elektrum Эдгар Стродс.

Домохозяйства не смогут торговать сами своей энергией на бирже, но смогут присоединиться к агрегаторам, системам, которые будут делать это за них.

До 30 сентября этого года Кабинет министров разработает подробные условия работы системы нетто-расчетов и уточнит дату, с которой эта система должна стать доступной клиентам.