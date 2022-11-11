Возможность коалиции станет известна в воскресенье – все зависит от результатов “тихой дипломатии”

О возможности следующей коалиции станет известно в воскресенье — результаты зависят от продолжающейся в настоящее время "тихой дипломатии", в ходе которой "Новое единство" и "Объединенный список" пытаются урегулировать разногласия. Об этом в пятницу, 11 ноября, заявили в передаче Delfi TV Kāpēc заявили участники переговоров.

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Кандидат в премьеры от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш ранее уже заявлял, что к концу недели он ожидает четкий ответ от "Объединенного списка" о том, готова ли партия продолжать переговоры — то есть согласна ли она на разделение министерских портфелей.

Если "Объединенный список" согласится, новые партнеры по коалиции — "Новое Единство", "Объединенный список" и "Национальное объединение" начнут работу над декларацией правительства. В передаче Delfi TV представительница "Нового Единства" Эвика Силиня уточнила, что партия ожидает ответ "Объединенного списка" до вечера воскресенья.

Она добавила, что в настоящее время ведутся переговоры "тихой дипломатии", чтобы стороны могли прийти к соглашению. Она пояснила, что "тихая дипломатия" означает, что стороны ищут способы поговорить и разрешить разногласия.

Представитель "Объединенного списка" и спикер Сейма Эдвардс Смилтенс заявил, что в ходе переговоров произошли небольшие изменения, и у его партии только сейчас появилось ощущение, что "Объединенный список" услышали. Он добавил, что партии важно уточнить реализацию принципов совместной ответственности в работе правительства, а также то, что его партия хотела бы получить консультации по предложенному Кариньшем распределению зон ответственности.

Смилтенс отметил, что во фракции есть эксперты в области обороны, безопасности, местного самоуправления, регионального развития, экономики, образования и окружающей среды и климата, но "никто не спрашивал о сильных сторонах избранных в парламент".

По его мнению, переговоры проходили бы легче, если бы "Объединенный список" четко заявил о том, что не устраивает партию в предложенном Кариньшем распределении сфер ответственности.

Говоря о готовности ответа партии к вечеру воскресенья, Смилтенс также подчеркнул, что это зависит от результатов "тихой дипломатии".

Ранее "Объединенный список" заявлял, что, прежде чем распределить министерские портфели, партия желает обсудить запланированные работы. Кариньш в свою очередь ответил, что сначала партии договорятся от сферах ответственности, а затем начнут работу над декларацией правительства. В то же время он выразил готовность обсудить опасения, озвученные "Объединенным списком", и разрешить их.