"Возможности на исходе": 6 способов прямо сейчас поддержать пункт помощи беженцам на Рижском автовокзале

В начале войны в Украине молодежная организация Young Folks LV стала помогать транзитным беженцам — это люди, которые покинули дом и прибыли на Рижский автовокзал с несколькими сумками, а в ближайшее время собираются продолжить путь. В отличие от беженцев, которые регистрируются в Латвии, этих людей правительство не встречает — им помогают только волонтеры. Сейчас силы добровольцев на исходе, и организация просит отозваться всех, кто может помочь.

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Пункт помощи работает на Рижском автовокзале каждый день, с 8 утра и до 00 часов ночи. Волонтеры работают в три смены — встречают беженцев, которые прибывают в Латвию с детьми, пожилыми родственниками и домашними животными, дают воду, находят временный ночлег и помогают сориентироваться.

"По просьбе кураторов из Эстонии и Украины (Организация "Друзья Мариуполя"), 8 мая мы начали помогать беженцам на автовокзале. Вскоре поняли, что поток беженцев, которые хотят попасть в Европу транзитом, очень большой — ежедневно на автовокзал в Ригу приезжает 150-200 человек. Так как они не остаются в Риге в качестве беженцев и не регистрируются, то предоставлены сами себе — при этом многие едут с маленькими детьми", — рассказывает основатель Young Folks LV Александр Морозов.

У беженцев, которые оказались в чужой стране, много вопросов. Как попасть на паром в Лиепаю, чтобы уехать дальше в Германию, или через Вентспилс — в Швецию. Где заночевать, если на паром не успеваешь. Где поесть и чем накормить вывезенного из Украины домашнего питомца. Что делать, если вообще нет денег.

"Проблем очень много, а решать их было некому. И уже в 20-х числах мая мы согласовали с администрацией Рижского автовокзала открытие в здании автовокзала пункта помощи беженцам, и начали работать на постоянной, волонтерской основе", — говорит Александр Морозов.

Сейчас беженцы сейчас едут в основном с оккупированных Россией территорий Украины — сначала они попадают в Россию, а затем, пройдя российские фильтрационные лагеря, стараются уехать за рубеж — туда, где у них есть какие-то знакомые или близкие.

"Люди, которые сидели при бомбежках в подвалах, теряли близких, видели смерть и насилие совсем рядом, рассказывают страшные истории. Они потеряли все, и многие из них находятся в стрессовом состоянии", — говорит Морозов,

Как можно помочь?

1. Обеспечить беженцев питанием

"Очень ждем представителей отрасли общественного питания — возможно, у кого-то есть возможность обеспечить бесплатное питание в центре, либо привозить упакованную еду на автовокзал", — говорят в Young Folks LV.

2. Предоставить место для ночлега

"Если у вас есть возможность предоставлять комнату или квартиру беженцам для кратковременного ночлега вблизи центра Риги, это будет очень полезно", — отмечает Александр Морозов.

3. Оказать психологическую поддержку

Пункту очень нужны психологи и психотерапевты, готовые оказывать помощь на волонтерской основе — хотя бы по телефону. Психологическая поддержка нужна и самим волонтерам — чтобы они знали, как себя вести с людьми в таком состоянии.

4. Привезти сухой паек и вещи

Всегда актуальны вода и сухие пайки, упакованные маленькими порциями — быстрозавариваемые супы, лапша, печенье. Нужен и расфасованный корм для домашних животных. Актуальны также пластиковые стаканчики, чемоданы и сумки. Организация просит не приносить одежду — ее ищут только по мере необходимости.

Вещи и продукты можно приносить прямо на автовокзал, во время работы пункта помощи.

5. Стать волонтером

Сейчас на автовокзале беженцам помогают примерно по 10 человек в день — преимущественно из самой организации. Волонтеров не хватает, и желающих помочь очень ждут и со стороны. В Young Folks LV отмечают, что приходить помогать можно даже на час и на два — любая помощь ценна.

Чтобы стать волонтером, нужно заполнить анкету и указать время, в которое вы готовы помогать— с вами свяжутся представители организации.

6. Сделать пожертвование

Беженцам, которые прибыли в Латвию почти без денег, организация помогает купить билеты и оплатить ночлег. Это делается на средства, которые Young Folks LV зарабатывает на уроках или на пожертвования. Каждый день центру помощи может требоваться до 1000 евро, и ресурсы постоянно на исходе.

Реквизиты:

Young Folks LV

LV44HABA0551038525297

Цель платежа: ziedojums

Контакты организации:

Александр Морозов

Тел.: 26112624

Э-почта: info@youngfolks.lv