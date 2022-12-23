"Возможности помощи ограничены". Ринкевич предостерег латвийцев от поездок в Беларусь

Если латвийцы будут необоснованно задержаны или обвинены в шпионаже в Беларуси, возможности помочь им будут ограничены, несмотря на наличие у Латвии дипломатических отношений с этой страной. Об этом в эфире передачи “Личность дня с Велтой Пуриней” на TV24 сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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По его словам, дипломатические отношения есть, но они существуют на достаточно низком уровне. Есть белорусское консульство в Даугавпилсе, латвийское консульство в Витебске.

"Будут праздники. Беларусь снова продлила безвизовый режим, но я бы очень серьезно не советовал ехать в Беларусь. Уже сейчас граждан Латвии необоснованно задерживают, сажают в тюрьмы, обвиняют в шпионаже — именно об этом мы и предупреждали. В этой ситуации возможности помочь очень ограничены", — предупредил Ринкевич.

Ранее люди, у кого там появились проблемы, сами решали отправиться в Беларусь, несмотря на предупреждения Министерства иностранных дел (МИД), поскольку обычно люди думают, что это к ним не относится, но провокации могут быть направлены против любого, отметил Ринкевич.

Как сообщалось ранее, учитывая актуальные риски безопасности в регионе, связанные с развязанной Россией войной в Украине, а также агрессивную риторику России в отношении Латвии, Служба госбезопасности призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Беларусь в предстоящие праздники.

СГБ напоминает, что представители спецслужб этих стран чаще всего обращаются и пытаются завербовать латвийцев именно на своей территории.

Кроме того, по имеющейся в распоряжении МИД информации, в этом году в Беларуси по подозрению в совершении различных уголовных преступлений задержаны 12 жителей Латвии.