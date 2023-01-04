Возможны краткосрочные технические сбои при получении услуг на Latvija.lv

Во время внедрения улучшений в работу портала могут быть краткосрочные сбои при получении отдельных услуг на Latvija.lv. Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

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В среду, 4 января, директор Государственного агентства регионального развития Айгарс Ундзенс встретился с руководством VARAM, чтобы обсудить работу подведомственной ему структуры, а также развитие и улучшение работы портала Latvija.lv.

Уже сейчас ведется важная работа по улучшению портала. Несколько нововведений станут доступными для пользователей.

Например, пользователям будет доступен новый дизайн главной страницы портала, информационных страниц и рабочего места пользователя.

Улучшена производительность веб-сервиса электронной переписки. Доступность портала на мобильных устройствах также повлечет за собой положительные новшества, а также модернизацию используемых на портале технологий и решений.

В этом месяце ведется активная работа по подготовке предстоящих улучшений, поэтому Государственное агентство регионального развития сообщает, что у пользователей могут возникнуть временные сбои в работе некоторых сервисов.