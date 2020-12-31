Возможны сбои в работе автоматов по продаже билетов Rīgas satiksme, в Rimi билеты больше не продают
Foto: F64

При покупках билетов на общественный транспорт в Риге возможны нарушения в работе в автоматах, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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В муниципальном предприятии Rīgas satiksme поясняют, что возможные неполадки связаны с техническими изменениями в системе.

Предприятие призывает приобретать билеты на проезд не в автоматах, а, например, в Maxima, Narvesen, Circle K и других местах (более подробная информация — здесь).

Одновременно Rīgas satiksme сообщает, что с 1 января билеты на транспорт более нельзя будет приобрести в сети магазинов Rimi, поскольку торговец не участвовал в объявленном конкурсе на право распространения билетов в городе.

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rus.DELFI.lv

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