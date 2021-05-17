Возможные изменения в договоре о сотрудничестве коалиция рассмотрит после выборов в самоуправления, заявил в понедельник после заседания правящей коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Премьер предложил коалиционным партиям временно приостановить переговоры и возобновить их 7 июня.

"Время предвыборной агитации и кампаний — не самое подходящее для столь важных переговоров", — подчеркнул премьер.

Комментируя информацию о том, что Новая консервативная партия (НКП) готова выдвинуть на посты министров экономики и финансов кандидатуру депутата Сейма Гатиса Эглитиса, Кариньш сказал, что о своих кандидатах на должность министра экономики заявили три партнера по коалиции, и это ясно показывает, что предстоящие переговоры не будут простыми.

"В первую очередь будем смотреть, что нужно сделать, возможно, будут выдвинуты новые цели, и только потом будем рассматривать вопрос о перераспределении ответственности. Ясно, что нынешнее распределение [портфелей министров] не получит поддержки всей коалиции", — заключил Кариньш.

"Моя цель — договориться как можно быстрее, но это будет зависеть от готовности партнеров идти на компромиссы и желания не просто продолжать работу, но и улучшать сотрудничество", — сказал премьер-министр.

Как сообщалось, сегодня состоялись переговоры коалиции о возможном изменении пропорций министерских портфелей в правительстве.

Ранее на перераспределение министерских должностей согласились три коалиционные партии — Национальное объединение (НО), "Для развития/За" и "Новое Единство", а Новая консервативная партия (НКП) и KPV LV взяли время для размышлений.

Вопрос о перераспределении портфелей встал после того, как министр экономики Янис Витенбергс перешел из "KPV LV" в НО. Фракция KPV LV решила отозвать его с должности министра экономики, в знак протеста из нее вышли четыре депутата. На этом фоне НО выразило желание перераспределить министерские должности в коалиции.