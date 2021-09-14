Возможные ограничения услуг для невакцинированных: министерство предлагает слюнные тесты у входов в магазины
Foto: LETA

Министерство экономики предлагает разрешить в будущем жителям, которые не сделали прививку от Covid-19, получать различные услуги, если перед входом в магазин или другое заведение они сделают слюнный экспресс-тест на коронавирус. Об этом рассказал министр экономики Янис Витенбергс в интервью Латвийскому радио.

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Это предложение вносится в рамках происходящего в правительстве обсуждения возможности ввести ограничения на предоставление различных услуг невакцинированным жителям. В понедельник премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил журналистам, что в Латвии будет все больше мест получения услуг, где нужно предъявлять "тот или иной тип сертификата Covid-19".

Отвечая на вопрос, не планируется ли с учетом роста заболеваемости Covid-19 вводить новые ограничения, Кариньш сказал, что дискуссии о дальнейших шагах на этой неделе состоятся на уровне правительства между представителями министерств. По словам премьера, беря пример с Дании, в Латвии вакцинированным людям тоже нужно обеспечить больше свободы.

В Минэкономики пояснили, что с ростом заболеваемости все больше услуг будут доступны в одном из установленных нормативными актами режимах безопасности - зеленом или желтом. В зеленом режиме услуги смогут получать только вакцинированные или переболевшие коронавирусом, в желтом - также и сделавшие тест.

Министерство предлагает сделать услуги более доступными, разрешив использовать в желтом режиме экспресс-тесты по слюне. Люди смогут сдать тест перед входом в магазин или другие места, где предоставляются различные услуги.

По словам Яниса Витенбергса, цена такого теста составляет 5-6 евро, которые будет платить получатель услуги. Но такие тесты заметно дешевле лабораторного анализа на Covid-19, который сейчас стоит около 30 евро.

Как пояснил министр, такой порядок сейчас вводится и в других европейских странах, например, Германии и Австрии.

Министр также подчеркнул важность того, чтобы из круга получателей услуг не были исключены родители с детьми младше 12 лет, которым нельзя делать прививку от Covid-19.

Дискуссия по этой теме во вторник состоится на заседании Кабинета министров.

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LETA rus.DELFI.lv

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Source

LETA rus.DELFI.lv

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Министерство экономики Коронавирус Янис Витенбергс Вакцинация Кабинет министров Кришьянис Кариньш
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