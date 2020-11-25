Возмущение учителей, новое пособие и жалобы на здоровье. Главное о Covid-19 на 25 ноября

Латвийские педагоги раскритиковали новые требования правительства о введении более жестких ограничений в школах для учеников первых-шестых классов. Латвийский профсоюз работников образования и науки даже выступил с требованием уволить главу Минобразования Илгу Шуплинску. Тем временем по всей стране фиксируются новые вспышки заболевания — среди заболевших оказались сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы и рыбоперерабатывающего предприятия. Местные власти приняли ряд новых ограничений и механизмов поддержки населения, а Европа готовится к закупке новых вакцин. DELFI обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 25 ноября.

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Цифры. В Латвии за последние сутки выявили 580 новых случаев Covid-19. Девять человек скончались. Общее число инфицированных достигло 14 237 человек, 1686 пациентов поправились. В больницах страны лечатся 434 пациента, 31 из них — в тяжелом состоянии.

В Эстонии зафиксировано 232 новых случая заболевания за сутки, в Литве подтверждено 2289 новых случаев заражения коронавирусом, 23 человека скончались. Всего с начала пандемии в Литве выявлено 51 655 случаев заражения коронавирусом, 12 282 человека победили болезнь, 432 человека скончались. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране правительство Литвы 25 ноября продлило карантин до полуночи 17 декабря, но при этом одобрило некоторые послабления.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились 60,2 млн человек во всем мире, свыше 1,4 млн скончались, выздоровели 41,7 млн пациентов.

Еврокомиссия одобрила закупку вакцины Moderna. В сообщении ЕК говорится, что контракт предусматривает первоначальную закупку 80 млн доз от имени всех государств-членов ЕС, а также возможность запросить в дальнейшем еще 80 млн доз, которые будут поставлены после того, как вакцина докажет свою безопасность и эффективность против Covid-19. Это уже шестая вакцина в портфеле вакцин, которые будут производиться в Европе. Предполагается, что доза вакцины будет стоить от $25 до $37.

Гид по ужесточению мер в Латвии. Как уже сообщалось ранее, режим чрезвычайной ситуации, который был введен властями до 6 декабря из-за роста числа инфицированных, скорее всего, будет продлен. В связи с ужесточением карантинных мер правительство Латвии приняло ряд новых ограничений и механизмов поддержки населения. Некоторые из них должен утвердить Сейм. Delfi составил краткий путеводитель по решениям.

Новые ограничения в школах привели к призывам за отставку Шуплинской и новые протесты. Принятые во вторник правительством более строгие эпидемиологические требования, согласно которым, для учащихся 1-6-х классов на одного ученика должно быть обеспечено не менее 3 кв. м площади помещения, а учителя должны носить маски, вызвали крайне негативную реакцию профессионалов отрасли. Дошло до того, что Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) уже на следующий день выступил с требованием уволить главу Минобразования Илгу Шуплинску. Delfi обобщил реакцию латвийских педагогов, чиновников и политиков на новые требования правительства по части образования.

В Латвии могут ввести пособие по присмотру за ребенком. Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что правительство поддержало предложение Министерства благосостояния о том, что, если из-за Covid-19 ребенку в возрасте до 10 лет придется учиться удаленно, государство оплатит родителю ребенка "больничный лист". Теперь эту инициативу должен рассмотреть Сейм. Кто и в каких случаях сможет получать пособие — читайте в нашем материале.

Латвийцы жалуются на душевное состояние из-за ситуации вокруг пандемии. Почти каждый третий латвиец признает, что ситуация с Covid-19 влияет на его психическое здоровье. Наибольшее влияние наблюдается в возрастной группе от 18 до 24 лет. Становится больше молодых людей, которые считают, что текущая ситуация отрицательно сказывается на их душевном состоянии. Если в августе такой ответ дали 34%, то в ноябре уже 51%.

Вспышка Covid-19 на рыбоперерабатывающем предприятии. На латвийском рыбоперерабатывающем предприятии Brīvais vilnis выявлена вспышка коронавируса: заболевание обнаружено у 77 работников. У семи сотрудников болезнь протекает с симптомами, тогда как у 70 симптомов не наблюдается. Несмотря на солидное число заболевших, предприятие продолжает работать. На предприятии работают примерно 300 человек.

Новые случаи заражения в службах Министерства внутренних дел. У 24 сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы выявлен коронавирус. Среди заболевших значатся также сотрудники Госполиции и Государственной пограничной охраны.

В Елгаве открылся центр присмотра за детьми тех, кто попал в больницу с Covid-19. В центре кратковременного присмотра за несовершеннолетними до двух недель могут бесплатно заботиться о детях, чьи родители заболели Covid-19 и попали в больницу, если в семье больше нет никого, кто может присмотреть за ребенком. Центр создан в гостинице Zemgale. Там доступно 20 отдельных номеров. В гостиницу предполагается помещать детей 1-18 лет, их содержание до конца чрезвычайной ситуации полностью оплачивает самоуправление. Средства на услугу в бюджете города предусмотрены до конца года.

История дня. Нужен ли Латвии бесплатный общественный транспорт во время пандемии? Пандемия Covid-19 и вызванные ей карантинные меры негативно отразились на финансовых показателях предприятий общественного транспорта во всем мире. В качестве способа возврата доверия населения к автобусам и трамваям зарубежные эксперты транспортной отрасли предлагают полностью отменить плату за проезд. Мы изучили, возможно ли это в Латвии.

Игра на выживание. Пандемия и правительство поставили латвийский сервис и бизнес развлечений в условия, когда каждый выживает, если сможет. У некоторых получилось изобрести нечто более интересное, чем "волт-и-болт". Портал Delfi рассказывает о девяти нестандартных идеях.