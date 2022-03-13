Возникают проблемы с получением из России алиментов на ребенка

Из-за санкций возникают проблемы не только у тех, кто получает российские пенсии, но и у тех, кому приходят алименты на ребенка, пишет портал rus.lsm.lv со ссылкой программу "Домская площадь" Латвийского радио-4.

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Портал рассказывает о том, что некая Татьяна два года исправно получала алименты на ребенка — бывший муж живет в России. За февраль деньги не пришли. Отец ребенка написал, что у него заблокировали счет в банке. Если мужчине не удастся решить проблему, Татьяне надо будет самой искать выход.

Член комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Андрей Клементьев ("Согласие") говорит, что пока ответа вопрос "что делать, если возникают проблемы с выплатой алиментов на ребенка от отца, находящегося в России, Беларуси, Украине" просто нет. Сейчас главный фокус — на беженцах, пытаются помочь пенсионерам.

"Я очень надеюсь, что это не отмена выплат [алиментов], а задержка. Как только будут найдены альтернативные пути получения денег, вся задержка будет компенсирована. Нет способов получения этих средств. Надо подождать. Разорваны межбанковские связи… Правительство и парламент, скорее всего, не будут вмешиваться. Здесь будем ждать каких-либо изменений в санкционных списках — и возможности поиска альтернативных путей получения денег для гуманитарных целей", — говорит Клементьев.

В этой ситуации латвийцам уже сегодня готов помочь Гарантийный фонд средств содержание (он обычно выплачивает алименты за нерадивых и беглых родителей).

"Если они не получают алименты, они могут в обычном порядке обратиться к нам. Мы будем рассматривать это или в административном порядке, или, если дело с решением суда, в том порядке мы сможем принять решение… Если процесс без решения суда, это занимает где-то 2,5 месяца с подачи заявления… Но, в любом случае, она обращается с решением к нам — и процесс идет", — пояснила "Домской площади" представитель фонда Линда Спаране.