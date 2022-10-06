Возобновило работу мобильное приложение Rīgas satiksme, сообщила начальник отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

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Работа приложения была прервана по техническим причинам. Как пояснила Барташевича-Фелдмане, технические специалисты работают над поиском причины и решением проблемы.

Rīgas satiksme предлагает в это время покупать кодовые билеты в другом приложении или выбрать другой вариант покупки билета.

Компания обещает объявить о возобновлении работы приложения в социальных сетях.