Возобновится очное обучение для 1-3-х классов

Сегодня после осенних каникул возобновляется очное обучение для учащихся 1-3-х классов, а остальные учащиеся общеобразовательных школ, профессиональных училищ и высших учебных заведений, согласно решению правительства, будут учиться дистанционно до 15 ноября.

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Как ранее заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце, при очном обучении учащихся 1-3-х классов необходимо соблюдать самые строгие меры безопасности, а именно: использовать маски для лица, проветривать помещения, соблюдать дистанцию и находиться в "пузыре", что теперь легче соблюдать, так как в школах много свободных помещений.

"К сожалению, в это время не будет занятий по интересам, экскурсий, потому что приоритетом является учебная работа", — сказала министр.

Муйжниеце снова призвала родителей внимательно следить за состоянием здоровья детей и ни в коем случае не водить их в школу с насморком, кашлем или болью в горле.

На вопрос об очном обучении остальных классов после 15 ноября министр ответила, что вопрос обсуждается, но нет никаких указаний на то, что нельзя будет обеспечить очное обучение в школах и университетах в "зеленом режиме". Возможно, школы будут работать удаленно пять дней в месяц начиная с 7-го класса, и каждая школа сможет выработать к этому свой собственный подход.