Возобновлена возможность купить билеты Rīgas Satiksme через приложение Mobilly

В четверг вечером предотвратили сбои в системе приложения Mobilly – из-за них жители в течение двух дней не могли купить через приложение QR-код билеты на общественный транспорт в Риге. Сбои происходили из-за того, что в приложение интегрировали новые виды билетов.

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Все билеты, купленные за последние дни, должны быть доступны. Если это не так, компания призывает сообщить о заминке в Rīgas satiksme, где каждый случай рассмотрят индивидуально.

Ранее Rīgas satiksme сообщила, что продолжается работа по интеграции всех новых видов билетов в приложение, а также переход на новые серверы, из-за чего в работе приложения происходят сбои. Компания сообщила о сбоях контролерам общественного транспорта.

Теперь приложение должно работать гладко, отмечают в компании. Rīgas Satiksme приносит пассажирам извинения за неудобства.