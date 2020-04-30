Возобновлена запись на плановые обследования и процедуры

Национальная служба здравоохранения сообщает, что с 23 апреля возобновлена запись на все плановые медицинские услуги, в том числе на те, что были ограничены на время чрезвычайной ситуации.

Приоритет при записи будет у тех пациентов, чьи визиты были отменены из-за введенных ограничений амбулаторной помощи.

Медицинское учреждение должно предоставить пациенту дату и точное время визита. Если точное время установить пока невозможно, то пациент должен знать дату, а за месяц до визита получить точное время.

Служба предупреждает, что на данный момент всё ещё есть услуги, которые оказываются только пациентам с острыми заболеваниями. Сейчас темп обслуживания пациентов намного медленнее, так как между визитами пациентов необходимо проводить дезинфекцию, а услуги оказываются только с 9 утра до 4 часов дня. По-прежнему пациенты не могут посещать врача без предварительной записи, даже в случае острых заболеваний.