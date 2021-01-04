Возобновляется дистанционное обучение учеников 7-12-х классов

C 4 января для учеников 7-12-х классов по всей Латвии возобновляется обучение, которое будет проходить дистанционно.

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В конце прошлого года правительство приняло решение, что для учеников 1-6-х классов зимние каникулы будут продлены на одну неделю, до 8 января, а ученики 7-12-х классов к занятиям вернутся уже сегодня.

Ранее министр образования Илга Шуплинска отметила, что пока не решено, будет ли учебный год для учеников 1-6-х классов продлен на неделю за счет летних каникул.

Дальнейшая модель обучения будет зависеть от изменений эпидемиологической ситуации в стране. Ранеe Шуплинска заявила, что, если доля положительных результатов анализа на Covid-19 в январе снизится до 4-5% от общего числа тестов, правительство может ввести послабления и разрешить ученикам 9-х и 12-х классов заниматься очно.