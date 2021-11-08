Возобновляется тестирование на Covid-19 учащихся 4-12-х классов
Foto: DELFI

С сегодняшнего дня возобновляется тестирование на Covid-19 учащихся 4-12-х классов, сообщили агентствуLЕТА в отделе коммуникации Министерства образования и науки.

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Планируется, что 15 ноября учащиеся этих классов вернутся после удаленной учебы в школы, поэтому возобновляется рутинный скрининг школьников на коронавирус.

В отдельных случаях, когда у учащегося нет возможности сдать тест в указанное своей школой время, по-прежнему остается возможность сдать тест индивидуально в лаборатории. Присутствовать на уроках в школе можно только с негативным результатом теста на Covid-19.

Учащиеся 1-3-х классов уже возобновили очную учебу 1 ноября.

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LETA

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