Возрос спрос на вакцину Janssen. В Даугавпилсе — очереди на укол

На этой неделе в Даугавпилсе - латвийском аутсайдере по темпам вакцинации - возрос интерес к прививкам от Covid-19. В кабинете вакцинации торгового центра Ditton, в котором можно получить укол Janssen, на этой неделе образовались очереди.

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Особенность вакцины Janssen — нужен всего один, а не два укола, как в случае со всеми остальными. Можно предположить, что по мере приближения срока введения обязательной вакцинации для представителей ряда профессий, все более активным и настоятельным призывам работодателей к работникам привиться, популярностью начинается пользоваться именно Janssen. Эта вакцина позволяет быстрее завершить курс вакцинации тем, кто затянул с принятием решения.

Вакцина Janssen в Даугавпилсе есть в достаточном количестве. В кабинете вакцинации торгового центра Ditton доступны также препараты Pfizer/BioNTech и Moderna. Кроме того, жители Даугавпилса и Даугавпилсского региона могут получить прививку от Covid-19 в центре массовой вакцинации на улице Смилшу 92, где доступна только Pfizer/BioNTech.

Даугавпилчан призывают заявляться на прививку, позвонив по телефонам Кабинета вакцинации 24246045 или 24246046. Предварительная заявка поможет избежать очередей.

С учетом того, что в стране возрастает спрос на Janssen, сейчас этот препарат в приоритетном порядке доступен в центрах вакцинации торговых центров, при выездной вакцинации, на мероприятиях, в образовательных учреждениях, для коллективной вакцинации педагогов, для вакцинации лежачих пациентов в стационарах и для тех жителей, у которых есть сложности с явкой на второй укол.

По данным Национальной службы здоровья, сейчас Даугавпилс сильно отстает от всей страны темпам вакцинации. Первую прививку там получили 28% жителей (полностью завершили курс 23%), а в прилегающем к городу Аугшдаугавском крае первую прививку сделали 27% жителей (завершили курс 23%).

Общий показатель охвата вакцинации по стране — выше: 41% получили первую прививку, а 36% завершили курс вакцнации. В Риге показатель еще лучше — первую прививку сделали 43% жителей столицы, завершили курс вакцинации 38% горожан.