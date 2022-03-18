Возведение мостов и дорог в Латвии может быть приостановлено; из-за войны дорожают стройматериалы
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В сфере строительства автомобильных дорог и мостов из-за военного вторжения России в Украину складывается критическая ситуация — дорожают стройматериалы, пишет Diena. Аналогичная ситуация — со строительством зданий и иных сооружений.

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Председатель правления предприятия Latvijas ceļu būvētājs (LCB) Андрис Берзиньш заявил Diena, что в связи с быстрым подорожанием строительных материалов дорожные строители не смогут начать в 2022 году строительный сезон, если Министерство сообщения не внесет изменения в уже заключенные договоры. Фактически это означает, что, если государство не готово адекватно реагировать на ситуацию в мире, многие начатые в прошлом году проекты дорожного строительства могут быть приостановлены, потому что предприниматели не готовы в одиночку компенсировать скачок цен и брать на себя незапланированные потери.

Latvijas ceļu būvētājs в письме министру сообщения Талису Линкайтсу ("Консервативные") указывает, что строительный сезон невозможно начать, потому что из-за колебаний цен по указанной в сметах стоимости невозможно купить даже основные виды материалов — битум, газ, топливо, металлы. Более того, иногда необходимые материалы вообще недоступны, например, битум строители закупали в России, Белоруссии и Польше, которые производили его из российской нефти.

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