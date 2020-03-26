Возвращение домой: что было сделано, когда последний рейс, куда писать. МИД ответил на вопросы латвийцев

В связи с распространением вируса Covid-19 Министерство иностранных дел (МИД) распространило отчет, в котором в краткой форме описало свои действия с начала тревоги в Латвии, а также дало рекомендации все еще находящимся за рубежом латвийцам. Обращаем внимание, что последний репатриационный рейс намечен на 30 марта.

Оглядываясь назад, МИД подчеркивает, что своевременно и регулярно информировал путешествующих об ожидаемых сложностях за границей и о введенных государствами дополнительных мерах безопасности.

Что Латвия делала в начале пандемии

12 марта, когда число затронутых вирусом государств превысило 20, и Covid-19 был признан пандемией, МИД распространил предостережение подданным Латвии от путешествий за пределы страны. С 14 марта, когда Кабинет министров принял решение о приостановке в Латвии международных пассажирских перевозок (чрезвычайная ситуация была объявлена уже 12 марта), МИД в тесном взаимодействии с Министерством транспорта, национальной авиакомпанией airBaltic и другими компаниями, занимающимися пассажирскими перевозками, а также в сотрудничестве с коллегами в Литве, Эстонии и Северных странах, помог вернуться домой приблизительно полутора тысячам латвийских подданных. Одновременно вернулись домой и другие путешественники, которые воспользовались рекомендованными МИД или найденными самостоятельно путями через Литву, Эстонию и другие еще доступные транзитные пункты.

Чтобы помочь латвийцам вернуться домой, 16 марта МИД призвал их найти возможность добраться до аэропортов Европы и Турции и зарегистрироваться в Консульском регистре. Это позволило в течение двух недель вернуться в Латвию и многим путешествующим в отдаленных частях мира. Уже осуществлен или предстоит в ближайшие дни 21 специальный рейс из восьми стран. Поэтому МИД пришел к заключению, что к 27 марта или вскоре после этой даты в Латвию смогут вернуться все путешественники из Латвии, которые откликнулись на призыв МИД, использовали предложенные возможности для перемещения, и у которых на пути не возникло непреодолимых препятствий.

Как людей возвращают домой

Цель режима чрезвычайной ситуации — ограничить перемещение людей, чтобы Covid-19 в Латвии заразилось как можно меньшее число жителей, и чтобы болезнь распространялась медленнее. МИД предупреждал всех путешественников, что по возвращении домой необходимо строго соблюдать принятые в Латвии меры, в том числе — самоизоляцию в течение 14 дней. Учитывая интересы здоровья населения и условия чрезвычайной ситуации, после 27 марта организованные государством рейсы для репатриации проводиться не будут. Тем не менее, будет дана возможность вернуться в Латвию путешествующим, которые находятся в отдаленных частях мира, где нет регулярного сообщения с Европой. Для этого 30 марта airBaltic осуществит последний рейс для репатриации из Франкфурта.

Не все путешествующие решили вернуться в Латвию. Решение о возвращении каждый принимает сам. МИД уважает как принятое ранее решение латвийских подданных выехать за границу, так и их выбор остаться там, где они находятся сейчас.

"Из-за транспортных ограничений, введенных другими государствами, не у всех была практическая возможность вернуться в Латвию до конца марта. Поэтому мы продолжаем взаимодействие с другими странами ЕС, чтобы обеспечить репатриацию в Европу тех, кому это необходимо. Такие рейсы для репатриации не проводятся регулярно, и ими из третьих стран возвращаются граждане разных стран ЕС, соответственно они не обеспечивают доставку пассажиров в их страну проживания. Поэтому, начиная с апреля, возможности возвращения путешествующих в Латвию будем рассматривать в индивидуальном порядке, собирая в одном месте несколько человек", — подчеркнули DELFI в министерстве.

Просят отозваться тех, кто решил остаться за рубежом

Важно учесть: Если Вы зарегистрировались в Консульском регистре или написали на адрес электронной почты palidziba@mfa.gov.lv, то у нас уже есть Ваши данные. Пожалуйста, не регистрируйтесь повторно! Если Вы еще не зарегистрировались в Консульском регистре и не написали на адрес электронной почты palidziba@mfa.gov.lv, пожалуйста, делайте это только один раз!

"Мы свяжемся с Вами, если будет осуществляться рейс для репатриации, соответствующий Вашему местонахождению. Тем временем призываем и самих путешествующих продолжать искать возможности для возвращения в Латвию", — пообещали в МИД. Также там по-прежнему ждут информации от тех, кто вернулся в Латвию или решил на время чрезвычайной ситуации не возвращаться. Свои имя и фамилию просят прислать на адрес электронной почты palieku@mfa.gov.lv.

Всю актуальную информацию МИД публикует в своих профилях в соцсетях Twitter, Facebook и Instagram. Также рекомендуется следить за профилем Консульского департамента МИД Латвии в Facebook facebook.com/celodrosi.