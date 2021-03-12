Возвращение из третьих стран: тест на ковид и самоизоляция за свой счет
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С 17 марта, по прибытии из третьих стран в Латвию нужно будет пройти тест на Covid-19 за свой счет и уйти на самоизоляцию, постановил 12 марта Кабинет министров.

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Во вторник правительство решило разрешить полеты в третьи страны с 17 марта, поэтому в пятницу правительство приняло меры по контролю и мониторингу соблюдения населением требований эпидемиологической безопасности при возвращении в Латвию.

В решении правительства прописано, что человек должен будет пройти тест на Covid-19 при возвращении из третьей страны. Если тест отрицательный, человек отправляется по месту жительства на 10-дневную самоизоляцию.

В том случае, если тест окажется положительный или человек откажется сдавать тест по возвращении в Латвию, его поместят в одну из гостиниц, участвующих в программе Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) по размещению легких больных Covid-19 и контактных лиц. Тест на Covid-19 и проживание оплачивает лицо, возвращающееся из третьих стран.

Кроме того, постановление правительства гласит, что перевозчики должны возвращать иностранцев транзитом в страну отправления, если им отказано во въезде в конечный пункт назначения.

Поправки, подготовленные Министерством внутренних дел, обязывают перевозчиков, которые перевозят иностранца в другую страну транзитом через Латвию, но которым было отказано во въезде в следующую транзитную страну или страну назначения, отправить это лицо в страну, из которой оно выехало, или выдать любой другой стране, куда въезд разрешен.

Вместе с тем в пятницу, 12 марта, Кабинет министров поддержал предложение Министерства экономики продлить размещение инфицированных Covid-19 и контактных лиц в гостиницах до 31 мая.

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