Возвращение "застрявших" за границей латвийцев в страну планируется завершить до 27 марта

Министерство иностранных дел планирует закончить операцию по возвращению "застрявших" за границей латвийцев в страну до 27 марта, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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В настоящее время организуются спецрейсы из тех городов, где, по данным МИД, находится большое количество латвийцев.

Задача МИД - помочь всем, кто зарегистрировался в консульском регистре или сообщил о себе МИД и посольствам, как можно быстрее вернуться в Латвию.

"Мы постараемся завершить репатриационную операцию до 27 марта. Я призываю всех использовать каждый появляющийся шанс. Если это авиаперелет через какой-то город и далее транзит в Латвию, используйте это! Пожалуйста, следите за размещаемой министерством информацией об ограничительных мерах на въезд и транзит, которые вводят страны Европы и остального мира, так как ситуация меняется", - обратился к латвийцам глава МИД.

Ранее Ринкевич сообщил, что в консульском регистре зарегистрирован 3231 латвиец, часть из которых находится на пути домой или уже вернулась.

Полный список международных пассажирских коммерческих рейсов, которыми латвийцы могут вернуться в страну, доступен по данной ссылке и регулярно обновляется. Поэтому находящихся за рубежом латвийцев призывают следить за новостями от министерств и связываться с компанией-перевозчиком по указанным в таблице по ссылке контактным данным.